Neu aufgestellt wird der Benefizverein Waldhausen: Willi Stöcklhuber wird jetzt doch noch weitermachen und dem Verein mit seinem Wissen und seiner Erfahrung zur Seite stehen.

Bisher 272.000 Euro gesammelt

Der Benefizverein Waldhausen veranstaltet seit Jahren sehr erfolgreich die Benefiz-Galen in Waldhausen sowie den „Waldviertler Advent“ in Bad Traunstein. Damit konnte der Verein bisher 272.000 Euro sammeln, die ausschließlich Menschen in der Region zugute kamen.

Bei der 15. und bisher letzten Benefizgala gab Willi Stöcklhuber, langjähriger Obmann und zuletzt Organisator, bekannt, dass er sich zurückziehen werde. Obmann, Mitarbeiter, Sponsoren und Gäste baten ihn jedoch, doch noch weiterzumachen, deshalb wird sich Stöcklhuber vorerst zumindest für ein Jahr weiter für den Verein ins Zeug legen. „Es wäre für mich ein Stich ins Herz gewesen, wenn der Verein mit meinem Ausscheiden gestorben wäre. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass es weitergeht“, so Stöcklhuber. Obmann bleibt Klaus Neumüller.

Der Verein hat beschlossen, im kommenden Jahr keine Benefizgala zu veranstalten, weil die Vorlaufzeit für das Künstler-Engagement, Werbung etc. zu knapp gewesen wäre, dafür wird es aber 2020 wieder eine Gala geben. Am 24. November findet jedoch wie gewohnt der beliebte „Waldviertler Advent“ im Kurhaus Bad Traunstein mit Künstlern aus der Region statt.