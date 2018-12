Mit einigen Diskussionen ging die letzte Gemeinderatssitzung in Zwettl über die Bühne. Die 38 Tagesordnungspunkte wurden in knapp zweieinhalb Stunden behandelt, pikante Wortmeldungen kamen dabei vor allem von den Grünen.

So ortete Grüne-Gemeinderätin Silvia Moser bei der Vergabe der Sportsubventionen ein „eklatantes Ungleichgewicht“. Während der SC Sparkasse Zwettl eine Förderung von 43.000 Euro für das Jahr 2019 bekommt, wurde für den Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel 30.000 Euro beschlossen. „Wir sollten uns am Riemen reißen. Wir haben hier einen international erfolgreichen Verein mit einer Werbewirkung für Zwettl von über einer Million Euro“, so Moser.

Forderung nach mehr Geld abgeschmettert

Sie führte die Kosten zur Nutzung der Zwettler Stadthalle von 10.000 bis 12.000 Euro aus, die der Verein zu zahlen hätte. „Wir wären zufrieden, wenn die Halle für sie gratis wäre und mit den 30.000 Euro Förderung könnten sie dann wirtschaften“, so Silvia Moser.

„Förderungsaufteilung ist gerechtfertigt“: ÖVP-Stadtrat Josef Zlabinger. | Archiv

ÖVP-Sportstadtrat Josef Zlabinger konterte: „Die Volleyballer bekommen bereits 300 Hallenstunden von der Stadtgemeinde Zwettl im Wert von 12.000 Euro zur Verfügung gestellt. Wenn man das zur Förderung rechnet, ist man auf 42.000 Euro.“

Ein Vergleich der beiden Vereine sei schwierig, so Zlabinger. „Wenn ich der Volleyballverein bin, drehe ich das Licht ab und gehe einfach. Die Pflege der drei Fußballplätze ist da schon ein Unterschied.“

Moser stellte einen Zusatzantrag, dass die Förderung für den Volleyballverein um 10.000 Euro aufgestockt werden soll. Dieser fand keine Mehrheit, ihm stimmten die Stadt- und Gemeinderäte der Grünen und der SPÖ zu.

Ein weiterer Diskussionspunkt während der Sitzung war die Verkehrssituation in Zwettl: „CO² und Feinstaub steigt und beschleunigt die Klimakatastrophe. Wir fordern aber mehr Parkplätze im Stadtzentrum und eine neue Autobahn durch das Waldviertel“, kritisierte Moser.

Überraschende Unterstützung bekam sie – teilweise – von FPÖ-Stadtrat Ewald Edelmaier, der sich ebenfalls gegen eine Autobahn aussprach: „Da wird unser schönes Waldviertel zerschnitten.“ Er sorgte mit seiner humorig formulierten Forderung nach mehr Parkplätzen in der Innenstadt für Gelächter im Saal: „Wenn ich am Heiligen Abend um fünf vor 12 noch ein Packerl kaufen möchte, brauche ich einen Parkplatz.“