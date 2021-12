Gemeinderat Allentsteig: Erneut kein Konsens

Mit einer letzten Sitzung 2021 ließ der Gemeinderat Allentsteig das Jahr ausklingen. Sehr besinnlich war dieses Unterfangen nicht, denn ÖVP, FPÖ und die Liste „WIR“ krachten gleich mehrere Male aneinander.

Gerade bei Budgetfragen kamen die Parteivertreter in der Vergangenheit bisher selten auf einen grünen Zweig. Diese Linie sollte sich fortführen. Der Voranschlag 2022 erhielt nur die Zustimmung der ÖVP. FPÖ und Bürgerliste stimmten dagegen. Hauptkritikpunkt der FPÖ: der Standort des neuen Campingplatzes.

Die Diskussion darum zieht sich schon lange hin. FPÖ-Stadtrat Alois Kainz spricht sich nach wie vor gegen die Errichtung am Areal des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums aus und fordert ein Umlenken zur Jugendwiese beim Beachvolleyballplatz.

ÖVP hält an Plänen fest

Nichtsdestotrotz bleiben ÖVP und der neu gegründete Tourismusverein auf Kurs. 2022 soll es endlich soweit sein, dass die grundlegende Infrastruktur für den Campingplatz geschaffen wird. So soll beispielsweise auch das Badehaus am Standort saniert werden.

Auf der Agenda für das kommende Jahr steht in weitere Folge eine Komplettsanierung des Kindergartens. 2022 soll das Gebäude außen erneuert werden, 2023 folgen die Innenräume. Der Prüfungsausschuss brachte im Rahmen der Sitzung zudem das Anliegen vor, auch eine thermische Sanierung vorzunehmen. „Das wird sicher auch ein Schwerpunkt der Arbeiten sein“, versprach ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner.

Für den Sanierungsbeginn rechnet Koppensteiner mit Herbst nächsten Jahres. Beeinträchtigungen für den Kindergartenbetrieb lassen sich dabei nicht abstreiten. Je nachdem, wo gearbeitet wird, werden die jeweiligen Gruppen für die Dauer in den Multifunktionssaal übersiedeln.

Dauerhaft umsiedeln soll im kommenden Jahr die Stadtbibliothek. Sie wird vom oberen Stockwerk des Amtshauses ins Erdgeschoss gegenüber dem Bürgerservice verlegt. Dadurch würde man auch die Öffnungszeiten wieder erweitern können. Aktuell ist die Bibliothek nur freitagabends geöffnet.

Zu einem heißen Diskussionspunkt entwickelte sich das Thema Seerestaurant. Eine Verlängerung des Pachtvertrages auf 15 Jahre eckte bei den Freiheitlichen an. „Der Pächter darf dort auf eigene Kosten und ohne Verständigung der Gemeinde umbauen, wie er will“, meinte Alois Kainz. Im Zentrum der Diskussion: eine Photovoltaik-Anlage für das Dach des Restaurants.

Für Kainz fällt die Planung und Durchführung dieser ins Aufgabengebiet der Gemeinde und nicht des Pächters. Die ÖVP zeigt dagegen mehr Vertrauen. „Das aktuelle Konzept hat sich bewährt, weshalb wir auf 15 Jahre verlängern. Der Pächter kann so auch langfristig mit der Investition für die PV-Anlage planen“, betonte Koppensteiner. FPÖ und die Liste „WIR“ stimmten gegen die Verlängerung des Vertrages.

Auch das Strandbad soll 2022 einige Überarbeitungen erhalten. Die WC-Anlage bekommt eine Sanierung spendiert, die Betonbrüstung beim Seerestaurant wird durch ein Glasgeländer ersetzt. Für Badegäste will man mittels einer Versetzung des Zauns eine schattigere Liegewiese nahe der Bäume schaffen.

Auch „Community Nurse“ ist umstritten

Die Gemeinde Allentsteig wird am Pilotprojekt „Community Nursing“ teilnehmen. Menschen über 75 werden dabei in Fragen zu Gesundheit und Pflege unterstützt. Die FPÖ zeigte sich wenig begeistert. „Mit Caritas und Volkshilfe haben wir mehr als genug Ressourcen dafür“, erklärte Alois Kainz. Dem widersprach Bürgermeister Jürgen Koppensteiner: „Wir haben so einige Zuschriften bekommen, dass wir unbedingt bei dem Projekt mitmachen sollen. Der Bedarf ist gegeben.“

Viele Streitpunkte also. Das erhoffte Weihnachtswunder einer Einigung blieb auch dieses Jahr aus.