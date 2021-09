Laut Polizei dürfte sich einer dieser Vorfälle am 17. August zwischen 21 und 21.30 Uhr in Mitterschlag ereignet haben. An der Eingangstür des Hauses wurden Beschädigungen festgestellt. Vermutlich wollten die Einbrecher mit einem schrauberzieher-ähnlichen Gegenstand die Tür aufbrechen. Dieses Vorhaben misslang. Gestohlen wurde nichts.

Ähnliches ereignete sich zwischen 1. Juli und 31. August direkt in Langschlag. Während dieser Zeit dürfte es ebenfalls einen Einbruchsversuch bei einem Wohnhaus gegeben haben. Auch hier schafften es die Täter nicht, die Eingangstür aufzubrechen.