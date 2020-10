Maria Fröhlich ist wütend. Die Zwettlerin wollte vor kurzem auf der Buslinie 170 in Friedersbach Richtung Zwettl zusteigen. Daraus wurde aber nichts: „Der Busfahrer ist volles Tempo durchgefahren und hat nicht gebremst“, ärgert sich Fröhlich.

Sie sei fünf Minuten vor Abfahrt bei der Haltestelle gewesen. Der Lenker habe sie laut eigenen Angaben gesehen, aber nicht gehalten. „Ich war auf 100! Ich bin dann mit dem Taxi nach Zwettl gefahren und habe 25 Euro gezahlt“, erklärt Fröhlich.

VOR bittet um Verzeihung und Verständnis

Bei der Frage, ob sich der Vorfall tatsächlich so zugetragen hat, steht es Aussage gegen Aussage. So kontaktierte Fröhlich das Busunternehmen. In einer antwort erklärte der Busfahrer, dass er in der Haltestelle und auch in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle keinen Fahrgast wahrgenommen habe.

Auf den Vorfall angesprochen verweist Georg Huemer, VOR-Pressesprecher auf diese Schilderung und meint: „Wir möchten um Verzeihung, beziehungsweise Verständnis bitten, falls tatsächlich der Busfahrer eine sich an der Haltestelle befindliche Person übersehen haben sollte. Wie immer sich der Vorfall abgespielt haben sollte: Der Kunde ist König, weswegen wir das betroffene Verkehrsunternehmen sicherheitshalber um noch größere Achtsamkeit gebeten haben.“

Huemer verweist darauf, dass derartige Vorfälle die absolute Ausnahme darstellen: „Hunderttausende Fahrgäste, allein rund 350.000 Schüler, beziehungsweise Lehrlinge, nutzen das laufend verbesserte Angebot im VOR, insbesondere die BusfahrerInnen leisten großartige Arbeit – bei jedem Wetter, an Sonn- und Feiertagen, bei Tag und bei Nacht. Unser Dank gilt jenen, die tagtäglich einen tollen Job machen. Für ausnahmsweise auftretende Probleme bitten wir um Verständnis.“