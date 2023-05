Tanja Mengl: „Eigentlich jeder Tag ein Muttertag“

„Für mich ist eigentlich jeder Tag Muttertag“, beschreibt Tanja Mengl ihr glückliches Leben als Mutter. Gemeinsam mit Ehemann Ewald führt sie mehrere Geschäfte in Zwettl. Obendrauf hat sie zwei Kinder, einen 28-jährigen Sohn und eine bald 27-jährige Tochter. Mit den erwachsenen Kindern habe der Muttertag an sich mittlerweile nicht mehr den größten Stellenwert.

„Ich erwarte von meinen Kindern jetzt nicht, dass sie speziell für mich etwas machen. Viel mehr freue ich mich aber, wenn mein Sohn mich unter dem Jahr mal zum Essen einlädt oder meine Tochter mir ein Frühstück macht“, erzählt Tanja Mengl. Es muss also nicht immer nur der zweite Sonntag im Mai sein, um an die Mutter zu denken.

Anders wäre es natürlich noch gewesen, als die Kinder kleiner waren. Zu Kindergartenzeiten gab es noch selbst gebastelte Geschenke. „Da war der Muttertag schon wirklich etwas Besonderes“, meint Mengl. Das größte Geschenk ist aber mittlerweile das Glück der Kinder. „Geschenke sind nicht wichtig für mich.

Ich freue mich viel mehr das ganze Jahr über, dass ich so großartige Kinder habe. Beide leben in liebevollen Partnerschaften und meistern ihr Leben. Das zeigt uns, dass wir es gut gemacht haben mit der Erziehung, und das ist eigentlich das schönste Geschenk“, schildert die zweifache Mutter.

Allen gerecht werden, ist unmöglich

Das Leben als arbeitende Mutter sei auch nicht immer einfach gewesen. „Ich habe eigentlich immer gearbeitet, auch als die Kinder noch klein waren.“ Unterstützung bei der Kinderbetreuung gab es aber stets von der eigenen Mutter. Insofern sei die Vereinbarung von Beruf und Familie für sie nie schwierig gewesen. „Die größte Herausforderung entstand für mich aber, weil ich eine ziemliche Perfektionistin bin. Ich wollte mich immer aufteilen und allen gerecht werden. Irgendwann habe ich aber akzeptiert, dass das einfach nicht geht“, erklärt Mengl.

Wie sie und ihre Kinder den Muttertag feiern werden oder ob sie ihn überhaupt feiern, steht noch nicht fest. „Bei uns ist es, wie gesagt, nicht so, dass wir nur diesen einen Tag haben. Ich werde aber sicher meine Mama anrufen und ihr gratulieren“, sagt Mengl. Einen gewissen Wert habe der Muttertag also schon noch, auch wenn man ihn am Ende nur mit einem Telefonat feiert.

