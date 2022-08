Fotografen stellen in Waidhofen aus

Werbung

Subhash zeigt die Geister der Pflanzen. Foto: Subhash, fineart-fotografie.at

Der in Schwarzenau ansässige Fotograf Subhash stellt gemeinsam mit David Anderle und Andreas Biedermann ab 5. August in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen aus.

Der Titel der Ausstellung lautet „Fotografie ist (k)eine Kunst“ und spielt auf eine Diskussion an, die seit Beginn der Fotografie besteht: Ist die Fotografie imstande, das Wesen der Dinge zu erfassen? „Die Fotografie zeigt so viel von der Oberfläche, und es bleibt immer wieder die Frage, wie sehr kann sie tiefer gehen“, erklärt Subhash zum Thema. Fotografie, die zeigt, was nicht offensichtlich ist, so beschreibt es David Anderle. Ganz unterschiedlich sind die Fotoserien der drei Künstler und ergänzen sich unter dem Fokus der Ausstellung doch hervorragend.

Andreas Biedermann ist dem Lightpainting verfallen. Foto: Biedermann

Von Subhash werden bei der Ausstellungen Pflanzenaufnahmen zu sehen sein. Dabei ging es dem Künstler nicht um gestochen scharfe Bilder wie in einem Bestimmungsbuch für Pflanzen, sondern vielmehr um den Geist der Szene. „Mir war eher die Gesamtgestalt beziehungsweise Umgebung wichtig“, meint er. Mit wenigen Ausnahmen seien alle gezeigten „Pflanzengeister“ die von wildwachsenden Pflanzen.

Nahezu alle der 35 Bilder, die der Fotograf ausstellen wird, sind mit einem analogen Objektiv entstanden, das Subhash auf eine digitale Kamera angepasst hatte, somit ohne Autofokus oder Springblende.

Projektionen sind großes Thema in David Anderles Werken. Foto: Anderle

Lightpainting, also das Malen mit Licht, verfolgt Andreas Biedermann seit etwa drei Jahren, seit er interessehalber einen Workshop zu diesem Thema besuchte. Die Kamera wird dafür auf ein Stativ gestellt, und man agiert davor mit unterschiedlichen Lichtern. „Man weiß im Vorhinein nie so genau, was dabei herauskommt“, meint Biedermann.

„Die Fotografie hat sich schon immer mit der Projektion von Wirklichkeit beschäftigt“, erklärt David Anderle. Bei seinen ausgestellten Fotografien fügt er durch Projektionen eine zusätzliche Ebene ein. Er hat mit verschiedenen Körpertypen experimentiert, die durch Muster betont werden.

Die Ausstellung wird am 5. August um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 4. September zu sehen, jeweils Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

