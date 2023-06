Zwettler Ferienspiel startet

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Zeit für Abenteuer, Spaß, Bewegung und Kreativität. All das können Kinder wieder beim Zwettler Ferienspiel von Juli bis August erleben. 122 Veranstaltungen von 42 Veranstaltern und Vereinen stehen auf dem Programm. Vom Ausprobieren vieler Sportarten über Kochkurse und dem Besuch bei den Blaulichtorganisationen können sich die Kinder an vielen Stationen austoben.

Anmeldung wieder online möglich

Die Anmeldung für die Veranstaltungen ist ab 28. Juni, 8 Uhr, über die Ferienspiel-Homepage www.ferienspiel.zwettl.at möglich. Eine Vorregistrierung zur Veranstaltungsanmeldung ist schon ab 20. Juni möglich.

Auch den „Ferien(s)pass“ gibt es wieder. Alle, die an mindestens fünf Veranstaltungen teilgenommen haben und beim Abschlussfest am Freitag, 25. August, ab 14 Uhr in der Freizeitmeile anwesend sind, nehmen an der dort stattfindenden Verlosung teil. Jeder Teilnehmer hat auch mit mehreren abgestempelten Ferienpässen nur eine Gewinnmöglichkeit. Bei der großen Abschlussparty erwarten die Besucher lustige Spiele und Überraschungen.