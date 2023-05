Sven Hergovich auf Besuch in Zwettl

Der außerordentliche Parteitag der SPÖ Niederösterreich am 24. Juni wirft seine Schatten voraus, und Landesvorsitzender Sven Hergovich befindet sich derzeit auf Kennenlern-Tour durch Niederösterreich. Vergangenen Mittwoch wurden die geladenen Zwettler Parteimitglieder im Veranstaltungssaal der Firma Waldland in Oberwaltenreith über den aktuellen Stand innerhalb der SPÖ informiert. Zuvor traf Sven Hergovich in der SPÖ-Bezirksstelle Zwettl die NÖN zum Pressegespräch.

„Mir geht es darum, im direkten Kontakt den Menschen mitzuteilen, wofür ich stehe.“ Hergovich bezeichnete die Koalitionsverhandlungen nach der NÖ Landtagswahl als „Scheinverhandlungen“. „Die ÖVP wollte mit uns kein Übereinkommen erzielen“, gab sich Sven Hergovich überzeugt. „Ich frage mich, wo geht das Geld aus dem Landesbudget hin?“, so Hergovich. Dabei wären es gerade die Randgebiete, wie zum Beispiel das Waldviertel, das besonders unter Abwanderung leidet, auf die man schauen müsste. Seine vorgeschlagenen Verbesserungen reichen von kostenloser Ganztagsbetreuung im Kindergarten, Job-Garantie für Langzeitarbeitslose, Heiz-Preis-Stopp, bis zu einem umfassenden Demokratisierungspaket für Niederösterreich. Er verspricht die Umsetzung des sogenannten SPÖ NÖ „5plus1“-Pakets, das Schwarz- Blau nicht aufhalten könne.

Kraus will Schienenverkehr. SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus führte an, dass dazu auch ein innovatives öffentliches Verbindungsnetz gehöre. Die Schließung des ÖBB-Schienen-Personenverkehrs von Zwettl nach Schwarzenau sei ein Fehler gewesen, der korrigiert werden sollte.

