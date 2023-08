Trauerbewältigung beim Waldspaziergang in Rappottenstein

Den Tod eines Familienmitglieds zu verarbeiten ist besonders für Kinder oft schwierig. Jenen Familien, die mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen haben bietet die „Kinderburg“ Rappottenstein nun schon seit vielen Jahren einen Ort der Erholung. Neben Psychologen und Trauerbegleitern unterstützt seit vergangenem Jahr auch eine Waldpädagogin die Familien.

Für viele Kinder wurde die Zeit mich Michaela Auer, die bereits mehrere Veranstaltungen zum Thema „Waldbaden“ und Waldpädagogik führte, ein wichtiges Erlebnis zum Verarbeiten des Schicksalsschlags. „Ich mache meist eine Waldbegleitung pro Familie, bei der dann auch für die Kinder das Spielerische im Vordergrund steht“, erklärt Auer. „Kopf auslüften“ lautet die Devise. Nach oftmals vielen Gesprächen mit Psychologen sei ein Waldspaziergang nämlich eine willkommene Abwechslung fern des harschen Lebenssituation.

„Wir schauen uns dann an, welche Kräuter oder Schwammerl gerade wachsen, sammeln Material zum Basteln oder basteln Boote, die wir am Kamp schwimmen lassen“, schildert die Waldpädagogin. Je nach Jahreszeit stehen andere Aktivitäten im Vordergrund. Im Dezember werden etwa Adventkränze gebastelt. „Der Wald bietet Raum für viel mehr Aktivitäten als man glaubt“, betont Auer.

Vor dem Start bekommt sie dabei noch alle Informationen zur jeweiligen Familie, um sich einstellen zu können und das Programm nach Bedarf zu variieren. „Wenn ich jetzt beispielsweise erfahre, dass ein Familienmitglied ertrunken ist, gehe ich nicht mit den Kindern zum Kamp.“ Spätestens im Wald soll die Trauer dann aber auch mal beiseitegelegt werden. „Mir geht es schon darum, dass die Kinder glücklich zurückkommen ich ihnen etwas Wissen vermitteln kann“, sagt Auer.

Der Zugang zu den Kindern falle ihr dabei meist auch gar nicht mal schwer. Und selbst wenn jemand mal nicht in den Wald gehen will: Das Alpakagehege hätte es noch nie nicht geschafft ein Kind zu begeistern. „Mein Ziel ist es immer, dass ich die Kinder in den drei Stunden mindestens ein Mal zum Lachen bringen kann“, betont Auer.

Viele würde auch noch lange an das Erlebnis zurückdenken. So bekommt die Waldpädagogin hin und wieder Postkarten von den Familien. Ein Fixpunkt ist auch ein Bild zum Andenken, welches mit Dingen aus dem Wald gebastelt wird.

Nicht selbstverständlich, dass das Leben rund läuft

Michaela Auer selbst hat durch die Erfahrungen auf der Kinderburg die Ehrfurcht gelernt: „Jedes Mal, wenn ich danach nach Hause kommen, merke ich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das Leben rund läuft, meine Kinder gesund sind und wir ein Dach über dem Kopf haben.“

Deshalb möchte sie der Kinderburg nun etwas zurückgeben. Am 16. September veranstaltet Michaela Auer eine geführte Wanderung rund um die Burg, bei der Spenden für die Kinderburg gesammelt werden. Erkundet werden der „Klangburgweg“ sowie für kleine Wanderer der „Teddybären-Trail“. „Jeder Wanderer kann dabei je nach Möglichkeit einen freien Betrag für die Kinderburg spenden“, sagt Auer. Um Anmeldung bei Michaela Auer unter 0680 311 9234 oder per Mail an michiauer@gmx.at wird gebeten. Weitere Informationen auf www.herzüberkopf.at.

Bei Erfolg der Veranstaltung könnte sich die Waldpädagogin im kommenden Jahr eine erweiterte Version von „Gehen für den guten Zweck“ vorstellen. „Die Kinderburg ist eine ganz besondere Einrichtung mit vielen engagierten Menschen. Wenn ich mit der Aktion nur einen kleinen Teil beitragen kann, ist das für mich schon eine Erfüllung.“