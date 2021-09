Es ist ein Megaprojekt, das in Etzen in den Startlöchern steht: Um geplante 1,5 Millionen Euro wird ein zweigruppiger Kindergarten neu gebaut. ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck lud mit dem Architekturbüro Litschauer am 26. August zur Projektpräsentation ins Gasthaus Mathe ein.

„Die fertige Planung liegt auf dem Tisch, jetzt wollen wir die Betroffenen informieren. Ich glaube, es schaut gut aus“, erklärte Igelsböck den Besuchern. Nötig macht den Neubau ein „Kinderboom“: 1995 wurde der bestehende eingruppige Kindergarten eröffnet. Nach der Erschließung eines neuen Siedlungsgebietes stieg die Kinderzahl, es musste eine Provisionsgruppe in der Volksschule eingerichtet werden. Eine bauliche Erweiterung des bestehenden Gebäudes ist nicht möglich, deshalb kaufte die Gemeinde die Flächen und holte das Architekturbüro Litschauer ins Boot.

Im rot markierten Bereich wird der Kindergarten in Etzen gebaut. GoogleMaps

Direkter Gartenzugang. Das Gebäude wird in den Hang gebaut. Im Erdgeschoß wird es zwei Gruppenräume, Toiletten, einen Multifunktionsraum und einen Turnsaal geben. Eine Treppe mit barrierefreiem Treppenlift führt mittig ins Untergeschoß, von wo aus die Kinder einen direkten Gartenzugang nutzen können. Auf dem Dach sollen eine Photovoltaikanlage und Dachbegrünung installiert werden. „Wir haben auf natürliche Holzoberflächen und viel Verglasung für helle Innenräume geachtet“, erklärte Projektleiter Christoph Österreicher. Nach der Einreichung soll der Baustart 2022 erfolgen, abgeschlossen soll der vorgefertigte Holzbau bereits im März 2023 sein.

Betreuung für Kleinstkinder. Für den bestehenden Kindergarten soll jetzt geprüft werden, ob sich der Altbau für eine Kleinkindergruppe für Kinder bis zweieinhalb Jahre eignet. Ein entsprechender Beschluss soll in der Gemeinderatssitzung am 2. September gefasst werden. „Wenn das gelingt, ist es eine Aufwertung für die ganze Region“, sagte Igelsböck. Das erste Fazit der Besucher für den Neubau war jedenfalls positiv. Am 20. September um 13 Uhr wird der geplante Kindergarten den Mitarbeitern präsentiert.