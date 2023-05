Sind Kindergärten im Bezirk Zwettl bereit für Kleinstkindbetreuung?

Im November 2022 wurden im Landtag die Weichen für die NÖ Kinderbetreuungsoffensive gestellt. Fünf Eckpunkte wurden definiert, einer davon ist die Gratis-Vormittagsbetreuung für Kinder unter zweieinhalb Jahren. Welche Herausforderungen bringt das für die Gemeinden?

Der Zwettler Bürgermeister Franz Mold erklärt: „Die Kleinstkinderbetreuung für Kinder unter 2,5 Jahren decken aktuell zwei private Tagesbetreuungseinrichtungen ab. Für Kinder ab 2,5 Jahren gibt es aktuell 17 Kindergartengruppen in der Großgemeinde Zwettl - zwei provisorische Kindergartenstandorte wurden eingerichtet. Unser Ziel ist es, in der Gemeinde 20 Kindergartengruppen dauerhaft anbieten zu können.“ Derzeit wird an der Standortfindung für die erforderlichen baulichen Maßnahmen gearbeitet. Der Zeitraum und die Kosten für deren Umsetzung können daher noch nicht abgeschätzt werden.

Stadtkindergärten durchgehend geöffnet

Mold weiter: „Der Bedarf an Betreuung für immer jüngere Kinder steigt: Für den heurigen Sommer gibt es im Vergleich zu den Vorjahren vermehrt Anmeldungen für die Betreuung der Kinder zwischen zweieinhalb und drei Jahren.“

Ungeachtet der Umsetzung der Kinderbetreuungsoffensive biete die Stadtgemeinde Zwettl schon aktuell ein qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot für Familien und Erziehungsberechtigte im Sinne einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „So sind unsere beiden Stadtkindergärten bereits jetzt im Sommer durchgehend geöffnet. In einem VIF-Index der Arbeiterkammer (VIF = Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Anm.) wird der Stadtgemeinde Zwettl neben Sigmundsherberg außerdem als einziger Gemeinde im Waldviertel die bestmögliche Kategorie bescheinigt“, berichtet Mold.

Zum Personalbedarf hält Mold fest: „Schon allein aus dem im Zuge der Kinderbetreuungsoffensive geänderten Betreuungsschlüssel und aus der erforderlichen Erhöhung der Gruppenanzahl resultiert ein erhöhter Personalbedarf. Die Gemeinde ist für die Beistellung der Kinderbetreuerinnen zuständig, das pädagogische Personal wird hingegen vom Land NÖ angestellt.“

In Allentsteig sind aktuell die Sanierung und ein Zubau beim Kindergarten geplant, berichtet Bürgermeister Jürgen Koppensteiner. „In den Räumlichkeiten ist künftig eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder vorgesehen, welche auch für unsere Partnergemeinden in der Kleinregion zur Verfügung stehen wird. Vereinzelt gehen schon Anfragen dazu ein.“

Zur Personalsituation ergänzt Koppensteiner: „Alle Stellen sind besetzt. Ein erhöhter Personalbedarf ist ab Fertigstellung der Tagesbetreuungseinrichtung gegeben.“

„In Schweiggers gibt es bereits seit 2016 eine Tagesbetreuungsstätte für Kinder unter 2,5 Jahren. Diese wird derzeit von 15 Kindern besucht“, erklärt Bürgermeister Josef Schaden. „Wir rechnen nicht damit, dass sich der Bedarf in nächster Zeit wesentlich erhöhen wird, da wir schon jetzt ein sehr kostengünstiges Angebot für Familien haben.“ Die Tagesbetreuungseinrichtung wurde an den Kindergarten angebaut.

Schaden weiter: „Durch den Kindergartenzubau, der letztes Jahr eröffnet wurde, konnten wir das Angebot im Kindergarten von drei auf vier Gruppen aufstocken. Der Personalstand wurde ebenfalls erhöht, dadurch besteht momentan kein zusätzlicher Bedarf.“

Groß Gerungs ist in der Erhebungsphase

Über die Vorbereitungen in Groß Gerungs berichtet Bürgermeister Christian Laister: „Kinder unter 2,5 Jahren werden derzeit von Tagesmüttern betreut. Ab September wird es eine Tagesbetreuungseinheit im frei werdenden Kindergartengebäude in Etzen geben. Dazu haben wir bereits vor der Kinderbetreuungsoffensive und vor dem Baubeginn des neuen Kindergartens im September 2021 einen entsprechenden Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst. Für uns war schon damals klar, dass wir ein entsprechendes Angebot für unsere Familien schaffen wollen.

Im neuen Gebäude wird ein zweigruppiger Kindergarten für Kinder ab zwei Jahren Platz finden. Die vom Land NÖ vorgeschlagenen Angebotsverbesserungen können aufgrund des kurz vor der Fertigstellung befindlichen KIGA Etzen ohne weitere Maßnahmen erfüllt werden.

Die Gemeinde Groß Gerungs ist seit einigen Monaten in Abstimmung mit der Kindergartenabteilung des Landes, um den künftigen Bedarf zu erheben. „Aufgrund sehr stabiler Geburtenzahlen und des sehr guten Angebotes in unseren Häusern gehen wir davon aus, dass in den nächsten Jahren weitere gravierende Investitionen notwendig werden. Genaueres ist im Augenblick in der Erhebungs- bzw. Entwicklungsphase“, so Laister.

Auch hinsichtlich Personal ist Groß Gerungs gerüstet. „Glücklicherweise haben wir einen stabilen Personalstand, der bereits aufgestockt wurde.“

