Als Maria Einfalt geboren wurde, war die Welt eine andere: Der Friedensvertrag von Versailles tritt in Kraft, der spätere Papst Johannes Paul II. kommt zur Welt und der Degenfilmheld Zorro taucht erstmals auf der Kinoleinwand auf. Ein Jahrhundert später feiert am 1. Dezember Maria Einfalt ihren 100. Geburtstag. Die NÖN darf sie in ihrem Wohnhaus, in dem sie zuhause, besuchen.

Die Jubilarin empfängt die NÖN in ihrem kleinen Wohnzimmer. Freundlich erzählt sie von ihrem erfüllten und arbeitsreichen Leben. Gewissenhaft denkt sie dabei nach, in 100 Jahren hat sie viel erlebt. Aufgewachsen ist sie im Gasthaus ihrer Eltern, das 2022 bereits 150-jähriges Bestehen feiert.

Ein Weinhändler nimmt sie mit nach Wien

Nach ihrer Schulzeit in Griesbach wurde Maria Einfalt 1937 in der Rosenmayer-Mühle zur Dienstmagd. 1938 wollte Einfalt Köchin werden und machte in Groß Gerungs einen Kochkurs. Der Weinhändler Kloiber suchte eine Hilfskraft für ein Wirtshaus in Wien. Mit dem Lastwagen des Weinlieferanten wurde sie nach Wien gebracht.

Eine Aufnahme von früher: Maria Einfalt arbeitete seit ihrer Jugend im Gastgewerbe. privat

„Die Chefin dort war lieb“, erinnert sich die Kinzenschlagerin, die sich im Wiener Wirtshaus um Salate und Mehlspeisen gekümmert hat. Einige Jahre später wurden dann unter Hitler die Lebensmittelkarten eingeführt und das Personal bekam kein Fleisch mehr, da dieses an die Gäste verkauft wurde.

1940 ging Einfalt zurück nach Groß Gerungs und arbeitete im Gasthaus Hirsch am Hauptplatz. „Dort ist es mir am besten gegangen.“ Die Nachkriegszeit bot aber auch Schwierigkeiten: Die Soldaten hatten im Garten zwei Feldküchen aufgebaut und verheizten das ganze Brennholz. Vor den Soldaten versteckte sich Einfalt immer wieder, denn: „Sie wollten mit den Mädchen ins Bett.“

Im Alter von 29 Jahren heiratete sie ihren Gatten Franz Einfalt aus Antenfeinhöfen. Ihn hatte sie aus der Schulzeit gekannt, später war er oft als Gast im Wirtshaus. Mit ihm bekam Einfalt die Kinder Erna, Herbert und Franz, 1985 übernahm Sohn Herbert das Wirtshaus. Über die Jahre folgten Zubauten, ein neuer Gastgarten, Naturzimmer aus Holz sowie ein Wellnessbereich, Campingplatz sowie Kinderspielplatz und Fußballplatz.

Bis ins hohe Alter mitgeholfen

2014 übernimmt Enkel Christoph den Betrieb. Ihn unterstützt die Oma bis ins hohe Alter: „Sie hat in der Küche mitgeholfen, Besteck poliert und Salate und Suppen gemacht – und das, bis sie 95 Jahre alt war!“

Auch Einfalts Tochter Erna erinnert sich: „Als 2002 der Euro gekommen ist, hat sie das sofort geschnallt.“