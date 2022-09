150 Jahre Feuerwehr - das wurde gefeiert!

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bereits am Samstag fand die Jubiläumsparty statt. Am Sonntag gab es eine Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen. Am Nachmittag fand der Festakt statt, bei dem auch die Chronik der Feuerwehr Kirchbach vorgestellt wurde.

Ganz Kirchbach war auf den Beinen, um gemeinsam mit Gästen aus nah und fern dieses Jubiläum zu feiern. Kommandant Thomas Hahn konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, für ihre großartige Unterstützung.

Norbert Müllauer stellte in einer launigen, humorvollen Rede die von ihm verfasste wunderbare, lesenswerte Chronik der Feuerwehr Kirchbach vor. Diese ist für alle an der Geschichte des Feuerwehrwesens Interessierten eine wahre Fundgrube. Hier erfährt man unter anderem, dass die Feuerwehr Kirchbach die älteste Dorffeuerwehr des Waldviertels ist; ihre Gründung mit dem Namen des handwerklich hochtalentierten, umtriebigen Pfarrers Josef Kappl verbunden ist und viel Interessantes mehr.

Außerdem wurde auf Norbert Müllauers Initiative ein Satz wunderschöner Sonderbriefmarken speziell zu diesem Anlass herausgegeben.

Norbert Müllauer bekam die höchste Auszeichnung für ein Nicht-Feuerwehrmitglied überreicht. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Musikkapelle Rappottenstein.

Es war eine würdige Feier, die den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

