Insgesamt 173 ecoplus Regionalförder- und „LEADER-Projekte“ mit einem Investitionsvolumen von 63 Millionen Euro und einem Gesamtfördervolumen von 43 Millionen wurden 2020 von der Landesregierung beschlossen. Im Bezirk Zwettl konnten seit 2016 zwölf Projekte gefördert und somit ein Investitionsvolumen vor rund 1,5 Millionen Euro ausgelöst werden.

„Das Land NÖ steuerte dazu rund 694.000 Euro bei und von der EU kamen rund 303.500 Euro“, ziehen Landtagsabgeordneter Franz Mold und Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner Bilanz. So konnte etwa das Projekt Euro Fit: Optimierung und Weiterentwicklung Schidorf Kirchbach ermöglicht werden. „Die Regionalförderung ist eines der wichtigsten Instrumente der regionalen Entwicklung. Denn sie sichern neben der Wertschöpfung auch die Arbeitsplätze in unserer Region. Das ist, gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen, mehr als wichtig“, meinen Brandweiner und Mold.

Die Weiterentwicklung des Schidorfs Kirchbach sei eine Bereicherung für die Region und wird von den Menschen trotz der Pandemie und der notwendig gewordenen Online-Anmeldung, um einen organisierten Ablauf gewähren zu können, gut angenommen und besucht. „Die diesjährige Saison war etwas durchwachsen, gerade was die Maßnahmen im Gastronomiebetrieb betrifft und in weiterer Folge mit einem Umsatzeinbruch verbunden war. Aber wir sind überzeugt, dass die nächste Saison wieder eine erfolgreiche sein wird“, sind sich Geschäftsführer Franz Jahn und Bürgermeister Josef Wagner einig.

Förderung hat sich auch im Coronajahr bewährt

„Alle Projektideen kommen direkt aus den Regionen und werden auch von den Regionen umgesetzt. Die ecoplus Regionalförderung ist seit mehr als 30 Jahren ein Schlüsselinstrument, um die heimischen Regionen nachhaltig zu stärken, und hat sich bewährt“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Deshalb wurden die Fördermittel auch im Rahmen des Konjunkturpakets um 10 Millionen Euro aufgestockt.

Die Regionalförderung unterstützt Gemeinden, Initiativen und Vereine bei der Umsetzung regionalwirtschaftlich wichtiger Infrastrukturprojekte.