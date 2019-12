Die Skisaison ist offiziell eröffnet: Das Schidorf Kirchbach öffnete am 15. Dezember seine Tore, beziehungsweise sein Drehkreuz.

Zahlreiche Besucher nutzten das Kaiserwetter, um sich die „Brettl‘n“ anzuschnallen. „Wir haben zwischen 40 und 50 Zentimeter Schnee aufgetragen. Damit sind auch die kommenden Weihnachtsferien gesichert“, freut sich Geschäftsführer Franz Jahn. Und das ist nicht unwesentlich. So stammen bis zu 30 Prozent der Einnahmen aus den Weihnachtsferien.

Im Vorfeld hat das Team den Lift überprüft und die Beschneiungsanlage angeworfen. „Im Oktober haben wir die Schneegeräte aufgestellt. Das passiert bei uns immer am Nationalfeiertag und hat schon Tradition“, sagt Jahn. 18.000 Kubikmeter Schnee wurden hergestellt. Die Zutaten für den „Maschinenschnee“ bestehen lediglich aus Wasser und Luft, erklärt Jahn lachend: „Kunstschnee ist deshalb eigentlich der falsche Ausdruck. Obwohl, es ist schon eine Kunst, von daher passt‘s wieder.“ Die Beschneiungsanlage funktioniert über ein modernes Kühlturmsystem, um optimale Beschneiungstemperaturen zu erreichen. In einer Woche kann so der gesamte Hang „eingezuckert“ werden.

Auch heuer erwartet das Schidorf an die 14.000 Besucher. Die Skikurse sind schon jetzt bis zu den Semesterferien ausgebucht. Zwischen 600 und 700 Kinder lernen bei den zwölf Skilehrern auf dem Hang in Kirchbach.

Downhillstrecke für Sommerbetrieb geplant

Für die Zukunft hat Jahn einiges vor. „Wir wollen zum Ganzjahresbetrieb werden.“ Dafür brauche es für den Sommer noch ein touristisches „Zugpferd“. Aktuell sei eine Mountainbike/Downhillstrecke geplant. „Radfahren ist einfach modern. Wir wollen das bei uns umsetzen und Hindernisse in-stallieren“, sagt Jahn zu den Plänen. Bis dahin lädt der winterliche Hang ein. Am 22. Dezember können 150 Paar Testschi von vier Firmen ausprobiert werden.