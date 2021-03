Der Winter neigt sich dem Ende zu und damit auch die Skisaison. Im Schidorf Kirchbach schnallten am 7. März die letzten Skifahrer die Bretter ab. Der Obmann des Fremdenverkehrsvereins, Franz Jahn, zieht jetzt seine Bilanz eines höchst außergewöhnlichen Winters.

Erfolgreicher Abschluss

Fast schon überraschend gut fällt es am Ende aus. „Bei den Ticketverkäufen haben wir annähernd die Zahlen des Vorjahres erreicht“, schildert Jahn. Man kann also von einem vollen Erfolg in Anbetracht der Umstände sprechen. Gerade zu Beginn stand die Saison nämlich unter keinem guten Stern. Lange musste gebangt werden, ob überhaupt gefahren werden darf. Der geplante Saisonstart für den 13. Dezember, direkt nach dem November-Lockdown, hielt nicht. Erst zu Weihnachten konnte es auf die Piste gehen.

Schwieriger Start

Keine leichte Situation. Viele Skikurse waren bereits gebucht und mussten ebenfalls verschoben werden. Zum Start verlief der Betrieb zudem noch schleppend, was nicht gerade das beste Zeichen für alles Kommende war. Laut Jahn stieg das Besucherinteresse danach wieder recht schnell an. „Wir können uns nicht beklagen. Die verkürzte Saison war letzten Endes eine gute, trotz der Einschränkungen.“

Organisation war gefordert

Auch positive Neuerungen feierten in dieser Saison ihren Einstand. Das Schidorf setzte von Beginn an auf ein eigenes System zur Online-Anmeldung. Der „Test“ des Systems war zwar aus der Not geboren, doch konnte vollends überzeugen. „Etwa 95 Prozent der Gäste meldeten sich im Vorhinein über das Reservierungstool an. Das hat hervorragend funktioniert“, erklärt Jahn. Für die Organisation sei man heuer nicht um die Online-Anmeldung herum gekommen. So hätte man große Schlangen und eine Überfüllung vermeiden können. Nach den ersten positiven Erfahrungen soll das System auch in Zukunft eine Rolle spielen. „Es erleichtert die Arbeit enorm. Man hat einen besseren Überblick für die Planung.“ So könne man dadurch je nach Gästeaufkommen mit dem Personal planen.

Flutlichtfahren beliebt wie eh und je

Andere Änderungen erhielten ebenfalls ein positives Echo. So wurde der Flutlichtbetrieb aufgrund der Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr nach vorne verschoben. Die Beleuchtung wurde bereits um 16 Uhr eingeschaltet und lief bis 19:30 Uhr. „Dadurch konnten Eltern mit Kindern schon früher wieder zu Hause sein. Die Umstellung hat sich bewährt“, meint Jahn. Nachteil sei allerdings die Pistenpräparierung gewesen. Normalerweise gab es im Schidorf eine Pause, in der die Piste vor dem Flutlichtbetrieb nochmals präpariert wurde. Das musste heuer wegfallen.

Maske oder Schlauchschal?

Eine weitere Änderung musste mitten in der Saison gemacht werden. Die Einführung der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen fiel in den Zeitraum. Zu Saisonbeginn setzte das Schidorf Kirchbach noch voll auf Schlauchschals, die man zum Start noch gratis verteilte. Plötzlich reichte diese aber nicht mehr für den Innenraum des Kirchbochstadls, wo Getränke und Speisen zum Mitnehmen angeboten wurden. „Wir haben daraufhin auch die Masken an der Kasse verkauft“, erzählt Jahn. Für den Lift- und Kassabereich reichten aber weiterhin die Schlauschschals.

Gastronomie hatte zu kämpfen

Das Kirchbochstadl und die Gastronomie des Schidorfes bleibt am Ende der Wermutstropfen der Saison. Ein Einbruch der Umsatzzahlen von rund 70 Prozent trübt eine ansonsten recht gute Saison. Vor der Saison bereitete man sich noch akribisch vor, um den hohen Hygieneauflagen gerecht zu werden. Ein zusätzliches WC wurde im Außenbereich aufgestellt und die Terrasse vergrößert. „Wir haben gehofft, dass wir das Kirchbochstadl vielleicht nicht von Beginn an, aber doch im Lauf der Saison wieder aufsperren können“, erklärt Jahn. Diese Hoffnungen rückten mit dem Fortschreiten des Winters immer weiter in die Ferne. Es blieb bis zum Ende beim reinen Betrieb per Take-Away.

Neue Raststation für Wanderer

Um die Gäste beim Abholen der Verpflegung noch weiter aufzuteilen, wurde eine Art Verkaufsraum mit Kaffee- und Getränkeautomat eingerichtet. „Dadurch musste nicht jeder extra ins Stadl, nur um sich ein Getränk zu holen.“ Das Konzept will Jahn jetzt noch weiter ausweiten. Ein kleiner Bio-Dorfladen soll eingerichtet werden, auch für den Sommerbetrieb für Wanderer. Der Laden soll sieben Tage die Woche geöffnet sein und Kaffee, Getränke, Snacks und sonstige Bio-Produkte anbieten.

Mehr Aufwand, weniger Ertrag

Es lässt sich also auch etwas Positives für die Gastronomie mitnehmen, auch wenn die Umsatzzahlen zu wünschen übrig ließen, bei einem erhöhten Aufwand. „Es war so viel zusätzliche Arbeit, dass wir fast einen weiteren Mitarbeiter benötigt hätten“, meint Jahn. Die vielen Konzepte hätten viel Zeit für die Planung gebraucht. Auch die Umsetzung und Kontrolle der Regeln sei aufwendig gewesen. „Einige Ausreißer gab es, die sich nicht an die Regeln halten wollten, aber im Großen und Ganzen haben unsere Konzepte gut funktioniert.“

Keine Sitzplätze in Coronazeiten

Probleme hätte es unter anderem im Außenbereich des Stadls gegeben. Dort sah man sich gezwungen, die Tische wegzuräumen, da manche trotz Ermahnung Platz nahmen. „Wir haben deshalb sogar Anzeigen bekommen und räumten daraufhin alles weg, damit überhaupt keine Möglichkeit mehr zum Hinsetzen bestand.“ Als Alternative stellte man Stehtische im Parkplatzbereich auf. Licht und Schatten also bei der Endbilanz der Saison 2020/21. „Der Verlust im Gastrobereich ist leider nicht aufholbar. Mit den Ticketverkäufen können wir aber zufrieden sein. Wir haben das Beste herausgeholt, was unter diesen Auflagen möglich war.“