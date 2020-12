Voraussichtlich dürfen die Lifte ab dem 24. Dezember den Betrieb aufnehmen und auch während dem nachweihnachtlichen Lockdown operieren. Im Schidorf Kirchbach laufen die Vorbereitungen schon länger. Immer wieder musste der Start nach hinten verschoben werden.

Die Piste wäre laut Geschäftsführer Franz Jahn jedenfalls bereits in perfektem Zustand. 50 Zentimeter dick ist die Schneedecke. Jetzt fehlen nur mehr die Skifahrer. Nach den intensiven Vorbereitungen sollte dem aber nichts im Wege stehen. Zahlreiche Schilder wurden aufgestellt, um die Gäste über die geltenden Maßnahmen zu informieren. Vor allem im Liftbereich soll auf ausreichend Abstand geachtet werden. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in gekennzeichneten Bereichen verpflichtend sein. Unter anderem gilt diese Regel sowohl vor, als auch auf dem Lift und im Kassabereich.

Ein weiteres Problem stellt die Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr für den Flutlichtbetrieb dar. Deshalb soll die Pistenbeleuchtung schon um 16 Uhr, direkt im Anschluss an den Normalbetrieb eingeschaltet werden und bis 19.30 Uhr laufen. „Normalerweise hätten wir dazwischen immer eine Pause für eine erneute Pistenpräparierung“, schildert Jahn. Die müsse mit der Umstellung wegfallen.

Online-Reservierungen

Zusätzlich sollen Online-Reservierungen möglich sein, um die Besucherzahlen besser regulieren zu können. „Das sollte auch wirklich genutzt werden. Wir geben jeden Tag nur ein gewisses Kontingent frei“, meint Jahn. Bei einem zu großen Ansturm würde zudem die Zufahrt zum Parkplatz gesperrt werden, um einer Überfüllung entgegenzuwirken.

Große Hoffnungen macht er sich für die Saison aber nicht mehr. „Wenn man die aktuelle Stimmung berücksichtigt, glaube ich, dass die Maßnahmen in Zukunft nur noch strenger werden.“ Am härtesten trifft das Schidorf die Schließung des Kirchbochstadls. Als Notlösung wird ab dem 24. Dezember wieder ein Abholservice angeboten. „Die Schließung ist ein heftiger Schlag. Über 50 Prozent unseres Umsatzes kommen vom Stadl“, erklärt Jahn. Viel Bauchweh bringt also diese Saison, deren Start unter keinem guten Stern steht. Dass sie überhaupt starten kann, ist jetzt zumindest garantiert. Am 24. Dezember wird der Lift erstmals von 9 bis 13 Uhr in Betrieb genommen.