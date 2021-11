Renovierung: Altar glänzt wie neu

Weihbischof Anton Leichtfried besuchte am 7. November die Pfarrgemeinde Kirchbach und nahm die Weihe des neuen Volksaltars, des Ambos, der Ablage für das Evangeliar und des neupositionierten Taufsteines vor.

Leichtfried zelebrierte die heilige Messe, die vom Kirchenchor und „Grod&Schräg“ unter der Leitung von Karl Hammerl und mit Johann Besenbäck an der Orgel musikalisch umrahmt wurde. In einer besonderen Handlung wurde der Altar vom Weihbischof persönlich mit Chrisam Öl gesalbt und die Bitte vorgetragen: „Dieser Altar sei die Mitte unseres Lobens und Dankes“. Der Rückblick und ein Danke an alle, die hier fleißig Hand angelegt haben, kamen vom stellvertretenden Vorsitzenden des Pfarrkirchenrats, Franz Wagner.

Die letzte Generalsanierung war 1960 durchgeführt worden. Begonnen wurde mit den jüngsten Renovierungsarbeiten im Juli 2020. Bis auf einige Statuen und der Kanzel sind nun alle Arbeiten abgeschlossen. Für Vermessung, Baupläne und Bauaufsicht zeichnete Architekt Josef Wagner aus Lembach verantwortlich, der 600 Stunden dafür aufwendete.

Neben dem Putzabschlagen im Altarraum zur Vorbereitung einer Wandheizung und Verlegung einer Fußbodenheizung in der Marienkapelle, verlegte man unter anderem Steinplatten in der gesamten Kirche und gestaltete den Altarraum neu. Die Tontechnik wurde großteils erneuert, die Innenbeleuchtung neu gestaltet und die Sakristei neu eingerichtet. Die Restaurierungsarbeiten am Hochaltar und sämtlichen Statuen wurden von Ralf Wittig begleitet. Insgesamt wurden 1.700 Stunden kostenlos von der Pfarrbevölkerung geleistet. Insgesamt entstanden bei der Sanierung Kosten von 200.000 Euro.

Margarete Fraisl und Johann Böhm erhielten vom Weihbischof und von Pfarrmoderator Gerhard Gruber für ihre langjährige Tätigkeit und ihre besonderen Verdienste den Hippolytorden in Bronze. Anton Mayerhofer erhielt als langjähriger Vorbeter eine Urkunde und eine Engelstatue.