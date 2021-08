Die Feuerwehr Kirchberg besitzt eine Feuerwehrfahne, die 1900, also ein Jahr nach der Gründung dieser Wehr, gestiftet worden ist. Diese Fahne wurde nun restauriert und von Pater Andreas Brandtner gesegnet.

121 Jahre war die Fahne im Einsatz. Diese lange Zeit hinterließ Spuren. Es fanden sich Schäden an der Goldstickerei, kleine Löcher im Stoff, in den Bildern und an der Fahnenmasche.

Das wertvolle Stück – es gleicht dem Original des k.u.k.-Hoflieferanten Ernst Krikl und Schweiger aus Wien – konnte bei der Firma Ridia, OÖ, wieder hergestellt werden. Es gibt lediglich eine kleine Abweichung zum Fahnen-Original. Das Feuerwehr-Kommando entschloss sich, die vier Wehren des Unterabschnittes Göpfritz II (Almosen, Breitenfeld, Schönfeld und Kirchberg) auf der Vorderseite der Fahne zu verewigen.

Als Fahnenpatinnen für das Wahrzeichen der Wehr fungierten Karin Kittler, Regina Koller, Romana Beck und Katrin Mölzer.