Idee in der Pfarre: Altar ist mobil

Von Abt Thomas Renner vom Stift Altenburg wurde am Sonntag, dem 16. Oktober, gemeinsam mit Pater Andreas ein neuer Fronleichnamsaltar geweiht.

Schon vor vielen Jahren wurde von Josef Wagner, Mesner der Pfarre Kirchberg an der Wild, die Idee geboren, einen mobilen Fronleichnamsaltar zu gestalten, welcher mit wenigen Handgriffen zerlegt werden kann. Diese Idee wurde schließlich im Jahre 2020 umgesetzt.

Der nun im Oratorium der Kirchberger Pfarrkirche aufgestellte dreiflügelige Altar, welcher aus drei Holzarten gefertigt und in den drei Primärfarben (Blau, Rot, Grün) gehalten ist, wurde von einem örtlichen Tischler hergestellt und vom namhaften Kirchberger Künstler Gustav Weiss in aufwendiger künstlerischer Akribie ausgestattet. An der Außenseite des Flügelaltars, der an die restliche Kirchenausstattung angepasst wurde, befinden sich zwei Engel mit den aktuellen Herausforderungen Corona- Pandemie, Borkenkäferplage und die Jahreszahl des Entstehungsjahres. Im Inneren befindet sich im Mittelpunkt das Lamm Gottes mit den sieben Siegeln, an den Seiten die Kirchenpatrone Petrus und Paulus.

Dank für Restaurierung wurde ausgesprochen

Im Zuge des Festgottesdienstes wurde Künstler Gustav Weiss für seine langjährige Unterstützung bei den diversen Restaurierungsarbeiten Dank und Anerkennung ausgesprochen sowie ein Geschenk überreicht. Dem Tischler und Pfarrgemeinderatsmitglied Martin Mölzer-Marchsteiner wurde eine Statue seines Namenspatrons als Dank überreicht. Neben der Altarweihe fanden an diesem Wochenende die „Tage der offenen Ateliers“ statt, an denen auch Weiss teilnahm. So besuchten viele Messbesucher auch dessen Atelier.

