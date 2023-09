Vier Musiker brillierten in Sallingberg mit vielfältigem Programm

Daniel Freistetter studiert Orgel und Kirchenmusik und ist seit einem Jahr Leiter der Stiftsmusik im Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg. In seiner Heimatpfarre Sallingberg gab er gemeinsam mit der Sopranistin Katharina Wegscheider, dem Saxophonisten Georg Palmanshofer und der Klarinettistin Katharina Mertl ein außergewöhnliches Konzert. Auch wenn als Veranstalter der Verein „base.general“ für barocke Musik aufschien, beinhaltete das Programm doch unterschiedlichste Musikstile aus mehreren Epochen.

Eröffnet wurde mit einer schwungvollen Komposition von Johann Sebastian Bach für Oboe und Violine mit Cembalo-Begleitung, jedoch gespielt mit Sopransaxophon und Klarinette. Danach präsentierte Katharina Wegscheider erstmals ihre ausgebildete kraftvolle Sopranstimme bei einem melancholischen Werk von Claudio Monteverdi. Es folgten Vokalstücke von Johann Joseph Fux und Wolfgang Amadeus Mozart mit Daniel Freistetter an der Orgel sowie Georg Palmanshofer als Tenor. Mittels einer Sonate von Georg Friedrich Händel konnten Daniel Freistetter am Cembalo und Georg Palmanshofer am Sopransaxophon – wieder statt der Violine in der Originalkomposition – ihr virtuoses Können beweisen.

Dann wechselten die Musiker zu zeitgenössischen amerikanischen Komponisten, nun mit Original-Literatur für Altsaxophon und Klarinette. Beeindruckend, welch ungewohnt weiche Klänge Georg Palmanshofer jeweils dem Saxophon entlockte und wie die großartige Stimme von Katharina Wegscheider immer wieder den Kirchenraum erfüllte. Daniel Freistetter brillierte mit einer temporeichen Fanfare an der Orgel, bevor das fantastische Konzert mit einem Vokalstück von Händel endete. Die Zugabe, ein lebhaftes Werk von Monteverdi, wurde von allen vier Musikern interpretiert und war einer der Höhepunkte, wofür es kräftigen Applaus gab. Im Anschluss lud die Familie Freistetter noch zur Agape vor der Kirche.