Zwettlerin brachte romantische Orgelmusik nach Graz

Die „Grande Dame“ der Orgel, die Zwettlerin Elisabeth Ullmann, konzertierte vergangene Woche in der Herz-Jesu-Kirche in Graz.

Elisabeth Ullmann leitete das Internationale Orgelfest des Stifts Zwettl in der Zeit von 1983 bis 2021. Ihre Konzerte an der Egedacher-Orgel waren legendär. Danach verlagerte die in Wien wohnhafte Künstlerin ihre Auftritte und Meisterkurse in den internationalen Bereich. Doch bald erzwang Corona eine kirchenmusikalische Konzertpause.

Zu Gast beim Orgelfrühling Steiermark brachte die renommierte Organistin romantische Orgelmusik aus Frankreich, Deutschland und Dänemark zur Aufführung. Mit dem Zyklus "In Festo Corporis Christi" erinnerte sie an den 100. Geburtstag von Anton Heiller.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.