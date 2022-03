Handel mit Maschinen aus Ukraine: „Partner sind geblieben“

Aus der „Kornkammer Europas“, der Ukraine, holte sich Bio-Landwirt Andreas Auer (36) 2014 den ersten ukrainischen Korn-Separator nach Gaßles, um damit sein eigenes Bio-Getreide zu reinigen. „Die Ukrainer entwickelten eine Technik, die sehr kostengünstig verblüffend gute Reinigungsergebnisse liefert und darüber hinaus auch Effekte erzielt, die mit herkömmlichen Verfahren nicht möglich sind“, so Auer, der sich als Bio-Vieh haltender Betrieb sieht und das Getreide hauptsächlich zur Fütterung seiner Rinder und Milchkühe anbaut und auch Bio-Dinkel vermarktet.

Der Bio- Landwirt entdeckte das Potenzial dieser Separatoren und begann 2017 als Quereinsteiger im Handel, diese Technik gewerblich zu vermarkten, was der Beginn einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte war. „Im Vorjahr machte ich mit nur einem Mitarbeiter einen Umsatz von mehr als 1,5 Millionen Euro“, so Andreas Auer.

Traditionelle Technologie für bäuerliche Betriebe

Was Andreas Auer an diesen Maschinen gefällt, ist, dass sie sehr robust und leicht reparierbar sind. Daher seien sie für bäuerliche Betriebe hervorragend geeignet. „Wir haben auch andere Maschinen aus der Ukraine, weil dort noch alte Technologien in der Getreidereinigung verwendet werden, die sehr gut, aber bei uns in der Landwirtschaft in Vergessenheit geraten sind“, so Auer. 95 Prozent seiner Kunden seien bäuerliche Betriebe, international.

Sehr schnell konnte Auer sehr dauerhafte Partnerschaften mit den Maschinenherstellern aus Kreminna und Charkiw aufbauen, mit vielen fühlt er sich freundschaftlich verbunden. „Die Hersteller haben von meinem Handel auch profitiert, sie konnten einige meiner Ideen einfließen lassen und die Maschinen weiterentwickeln. Mittlerweile liefere ich nach Deutschland, Rumänien, Schweiz und Kanada.“

Auer will seine Partner aus der Ukraine aufnehmen

„Mit drei von vier Herstellern bin ich täglich in Kontakt, alle drei wollen im Land bleiben. Die Gattin eines Herstellers aus Kreminna ist mit den Kindern in den Westen der Ukraine geflohen. Wenn es dort auch unruhig wird, kommt sie mit den Kindern zu mir. Sie haben große Angst“, so Auer.

Drei seiner Hersteller seien sehr nahe an den Unruhegebieten in Poltawa östlich von Kiew und Kreminna. „Sie wissen nicht, was heute oder morgen kommt“, so Auer. „Bei all dem wirtschaftlichen Desaster steht das Wohl der Menschen im Vordergrund, ob wir jemals noch Maschinen aus der Ukraine bekommen, ist alles noch offen“, bedauert er.

