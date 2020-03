Sie ist die neue Frau an der Spitze: Christina Martin wurde in der konstituierenden Gemeinderatssitzung zur neuen Bürgermeisterin in Kirchschlag gewählt. Mehr dazu hier:

Dank für Vorgänger Nachfolge in Kirchschlag fixiert

Im Gespräch mit der NÖN spricht sie über ihre Pläne für die Gemeinde, persönliche Erfolge und ihre schwere Krankheit 2019.

NÖN: Ein Plus von 11 Prozent und zwei neue Mandate für die ÖVP: WWie rekapitulieren Sie heute den Wahltag?

Christina Martin: Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Wir können das auch auf unsere große Kandidatenliste zurückführen. Alle waren sehr motiviert unsere Gemeinde positiv zu gestalten und haben diese Stimmung auch nach außen getragen.

Wie wollen Sie das Bürgermeisteramt anlegen. Was ist Ihnen besonders wichtig?

Martin: Es soll respektvoll miteinander umgegangen werden und ich möchte immer ein offenes Ohr für die Bürger haben. Leider werden wir nicht immer alle Wünsche genauso erfüllen können, aber mir ist wichtig, gemeinsam Lösungen zu finden. Mein Motto lautet: Zusammenhalten und Gemeinde gestalten.

Was sind die nächsten Projekte, die Sie umsetzen möchten?

Martin: Das größte laufende Projekt ist der Neubau des Feuerwehrhauses . Zurzeit stehen wir in der Finalisierung der Planungsphase und freuen uns schon auf den Baubeginn. Wir als Gemeinde werden das gemeinsam mit der Feuerwehr und hoffentlich auch mit viel Bürgerbeteiligung und vielen freiwillige Stunden schaffen. Schließlich ist die Feuerwehr auch für alle da.

Was sind weitere Projekte für die nächsten fünf Jahre?

Martin: Wir wollen eine Photovoltaikanlage, wenn möglich mit Bürgerbeteiligung, umsetzen. Ende April wird es dazu eine Infoveranstaltung geben. Auch das Thema Glasfaser ist ein nächstes großes Projekt. Wir wollen schnelleres Internet nach Kirchschlag bringen. Wann eine Gesamtabdeckung kommt, kann ich noch nicht sagen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir an manchen Ecken in der Gemeinde Kirchschlag sehr bald Glasfaser bekommen können.

Sie sind seit 2010 im Gemeinderat. Welche schönen Momente aus zehn Jahren Gemeindepolitik fallen Ihnen spontan ein?

Martin: Arbeiten in der Gemeinde und mit der Bevölkerung macht viel Spaß und ist auch sehr erfüllend, natürlich nicht immer, aber meistens. Ein besonderer Erfolg für mich ist, dass wir seit 2015 Gesunde Gemeinde sind. In guter Zusammenarbeit mit unserer Sportunion haben wir auch mehr Vorträge und Workshops nach Kirchschlag gebracht und das Gesundheitsbewusstsein ist deutlich gestiegen. Umso mehr freut es mich, dass ich mit Martina Fuchs und Tamara Lackner zwei wirklich kompetente Frauen gefunden habe, die die Leitung übernommen haben.

Sie sind Obfrau des Musikvereins, beruflich Landwirtin und jetzt auch noch Bürgermeisterin. Was machen Sie, um abzuschalten?

Martin: Meine Familie und ich haben zum Glück ein gutes Zeitmanagement. Ohne die Unterstützung der Familie würde es nicht gehen. Mein Mann und ich bewirtschaften den Hof gemeinsam und die rüstige Oma hilft daheim auch noch viel mit. Ich sehe die Arbeit in der Landwirtschaft als Ausgleich, die Arbeit mit den Tieren und der Natur tut gut. Abschalten kann ich bei den morgendlichen Spaziergängen, ich begleite meine Kinder zum Schulbus und dreh dann eine Runde mit dem Hund.

Haben Sie noch weitere Hobbys?

Martin: So gut es geht, Pferde und Musikverein. Ich kümmere mich jetzt gemeinsam mit meiner Tochter wieder mehr um die eigenen Pferde und dank meinem Sohn wechsle ich gerade von der Querflöte auf die Tuba. Ob das so wirklich was wird, stellt sich aber erst heraus.

Sie sind eine von drei Bürgermeisterinnen im Bezirk Zwettl. Braucht es noch mehr Frauen in der Kommunalpolitik?

Martin: Es können nie genug Frauen in der Politik sein. Wir gehen an Themen oft ein wenig anders heran, als Männer. Mit mehr Gefühl und Herzblut. Wichtig ist nur, dass sie ihre Aufgabe auch wirklich gerne machen und ein gutes Team haben, in dem sie respektiert werden. Das war in Kirchschlag bei mir schon immer so.

Sie hatten 2019 gesundheitliche Probleme, ihre Kandidatur war nicht fix. Wie hat sich das entwickelt und warum haben Sie sich doch noch zu dem Schritt entschieden?

Martin: Ich hatte eine Herzbeutelentzündung in Folge einer übergangenen Grippe, das habe ich seit Dezember 2018 mitgeschleppt. Ende April 2019 ist es dann akut geworden und dann war ich bis November im Krankenstand. Das war eine Zeit des Überlegens. Da ich schon immer im Gemeindeleben mitgestaltet habe und mir viel an unserer Gemeinde liegt, habe ich mich dann für die Gemeinde entschieden und mich an der Schule karenzieren lassen.