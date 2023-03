Schülerkonzert: Musik hat während Corona gefehlt

Die Musikvolksschule Kirchschlag-Ottenschlag, die seit vorigem Schuljahr nur mehr in Kirchschlag beheimatet ist, veranstaltete am 24. März ein Frühlingskonzert im voll besetzten Turnsaal. Direktorin Silvia Fichtinger betonte bei der Begrüßung, dass beim ersten Konzert nach drei Jahren die meisten Kinder – abgesehen von jenen der 4. Kasse – erstmals auf einer Bühne standen. Und sie fügte hinzu: „Musizieren war in der Corona-Zeit nicht möglich, und wir haben gemerkt, wie uns die Musik abgeht.“

Geboten wurde ein bunter Mix aus Chorgesang – teilweise mit Instrumentalbegleitung, Bewegung, Tanz, Bodypercussion, Rap und Instrumentalstücken. Den Anfang machten die 1. und 2. Klasse gemeinsam unter der Leitung von Veronika Bock mit ihrer Gitarre. Silvia Fichtinger begleitete ihre Schüler der 3. Klasse auf dem E-Piano. Zuletzt trat die 4. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Eva Hackl an der Gitarre auf. Bei den Instrumentalparts war Musikschullehrerin Sabine Zeininger beteiligt, die die Schule immer unterstützt.

Abschließend dankte die Schulleiterin den Eltern, die das Buffet vorbereitet hatten, und der Landjugend Kirchschlag, die ihre Theaterbühne zur Verfügung gestellt hatte. Die freiwilligen Spenden werden für den Ankauf von zwei Smartboards verwendet.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.