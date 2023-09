In Kirchschlag Übung der FF: Unfall und Brand ereigneten sich gleichzeitig

Foto: FF-Florian Rehberger

A uf die drei Feuerwehren Gutenbrunn, Kirchschlag und Martinsberg warteten bei der Unterabschnittsübung am 1. September in Kirchschlag eine Reihe an Aufgaben, die innerhalb von 40 Minuten erfolgreich abgearbeitet worden sind.

Die Übungsannahme war ein Schuppenbrand, durch den das direkt angrenzende Wohnhaus stark verraucht worden ist. Im Wohnhaus wurden zwei Personen vermisst. Zusätzlich ereignete sich noch ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor mit mehreren verletzten Personen. Nach dem Eintreffen der örtlich zuständigen Feuerwehr aus Kirchschlag erkundete Einsatzleiter Johann Adam die Lage und verteilte seine ersten Befehle. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Kirchschlag startete mit der Personensuche im verrauchten Wohnhaus. Zeitgleich wurde die Löschwasserversorgung vom nahen Bach hergestellt und das Wohnhaus mittels Strahlrohr geschützt. Die Feuerwehren aus Gutenbrunn und Martinsberg stellten ebenfalls je einen Atemschutztrupp zur Personensuche ab und zusätzlich schützte noch das Wohnhaus vor dem Brandübergriff. Die beiden vermissten Personen konnten in kurzer Zeit aus dem Gebäude ins Freie gerettet werden. Auch der Brand war rasch gelöscht und somit konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Feuerwehrmitglieder aus Gutenbrunn gingen beim Verkehrsunfall in Einsatz. Es wurden Unfallstelle und die Fahrzeuge abgesichert, ein zweifacher Brandschutz ausgebaut und die Rettungsgeräte in Stellung gebracht. Binnen Minuten konnten die Personen aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden. Ebenso wurde der Traktorfahrer aus seiner Fahrerkabine gerettet. Die Übung überwachten Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Steininger (Verkehrsunfall), Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Elmar Ruth (Brand) und Unterabschnittsfeuerwehrkommandant Harald Weidenauer. Nach etwa 40 Minuten waren alle Aufgaben erfolgreich bewältigt und die Teilnehmer stellten sich zur Nachbesprechung auf. Im Beisein der Bürgermeister von Gutenbrunn (Adelheid Ebner), Kirchschlag (Christina Martin) und Martinsberg (Friedrich Fürst) wurden die vielen positiven Übungsabläufe besprochen und auch ein paar wenige Verbesserungsvorschläge aufgezeigt. Mit einer gemeinsamen Jause beim Feuerwehrfest in Kirchschlag klang die Übung dann gemütlich aus.