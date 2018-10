Im Rahmen des Kriecherlkirtags zu Michaeli in Schönbach (die NÖN berichtete) gab es auch die Prämierung vom „Da beste Kriacherl“. Die „GenussRegion Waldviertler Kriecherl“ organisierte eine Bewertung von Kriecherlbränden und -likören.

Jeder Schnapsbrenner der Gensussregion (41 Gemeinden im Waldviertel) hatte die Möglichkeit, kostenlos daran teilzunehmen. Die Verkostung und Bewertung wurde von einem nationalen Expertenteam übernommen. So bekommt jeder Edelbrenner eine Meinung zu seinen Bränden. Die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht, die Besten werden allerdings prämiert. Die Sieger-Trophäe wird jedes Jahr von einem anderen Waldviertler Künstler gestaltet, diesmal wurde sie von Fritz Besenbäck entworfen.

Die Bewertungsergebnisse wurden eingeteilt in „Poah, sackrisch guat!“, „Echt guat!“, „Guat“, „Geht so“ und „Net zum Saufn“. In der Kategorie „Poah, sackrisch guat!“ siegte Hermann Rogner – er ist auch der Bestbewertete und durfte die Trophäe für den besten Brand mit nach Hause nehmen. Ebenfalls in dieser Kategorie landete Christian Bisich mit seinem Produkt. „Echt guat!“ waren die Destillate von Johann Hollen steiner, Bernhard Biegl, Johann Einfalt, Michael Wagner, Josef Weber und Hubert Hackl. Letzterer erhielt auch die Trophäe für den besten Likör.

„Es ist die mit Abstand größte Ansammlung von Waldviertler Kriecherlbränden und -likören, die hier bewertet werden“, betont Christian Bisich, der Obmann der „GenussRegion Waldviertler Kriecherl“. Die Genussregion möchte damit „dem Brand vom original grüngelben Waldviertler Kriecherl jenen Stellenwert geben, den er verdient. Bei anderen Verkostungen wird hier oft mit diversen anderen Steinobst vermischt!“, so Bisich.