Oldtimer machten Bezirk Zwettl unsicher

Die Starter freuten sich über die gut gewählte Strecke durch die schönsten Landstriche des Waldviertels. Am Samstag führte die Strecke nach dem Start in Ottenschlag ins südliche Waldviertel und den Nibelungengau. Über Pöggstall und Maria Taferl bis nach Persenbeug. Dorfstetten, Bärnkopf und Schönbach waren die nächsten Orte, die passiert wurden, ehe die Vormittagsetappe in Altmelon endete. Nach dem Mittagessen ging es weiter über Arbesbach, Bad Traunstein und Grafenschlag zum Tagesziel nach Zwettl. Am Sonntag, dem 15. Oktober erfolgte der Start um 9 Uhr wieder in Ottenschlag. Über Armschlag, Rappottenstein, Groß Gerungs, Weitra, Zwettl und Stift Zwettl wurde gegen Mittag das Ziel bei der Firma Waldland in Oberwaltenreith erreicht.

Viele Schaulustige

Zahlreiche Zuschauer nutzten auf der Strecke die Zeitprüfungen, Passier- und Zeitkontrollen in den Ortschaften um die wunderschönen, teils sehr alten und wertvollen Automobile zu bewundern. Beim Start und Ziel sowie in der Mittagspause konnte auch so mancher Meinungsaustausch mit den Fahrern erfolgen. Unter den Oldtimerfreunden galt es auch neue Freundschaften mit Gleichgesinnten zu schließen und alte Bekanntschaften wieder aufzufrischen. Daneben wurde noch Gutes getan. Der Kiwanis-Club Zwettl wird als karitativer Verein mit dem Reinerlös hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche aus der Region direkt unterstützen.

Die Sieger

Zuletzt wurden bei der Trophy natürlich auch die Sieger dieses Vielfältigkeitsbewerbs gekürt. Im Panoramasaal des Waldlandhofs in Oberwaltenreith wurden die Platzierungen verkündet. Sieger wurden Michael und Barbara Bailer, die mit einem BMW Alpina B7 Turbo aus dem Baujahr 1979 mit 300 PS unterwegs waren. Den zweiten Platz erreichten Maria und Heinz Winkler aus Ottenschlag. Sie fuhren mit eine Jaguar MKII 340 aus dem Baujahr 1963 mit 212 PS.