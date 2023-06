Klangexperiment „Temple of Sound“ geht in Rappottenstein in seine zweite Saison

Josef Wagner, Gernot Sommerfeld, Matthias Makowsky, Christian Tschinkel, Werner Jungwirth, Günther Rabl, Rainer Kremser, Manuel Knapp und Wolfgang Musil läuteten die zweite Saison des "Temple Of Sound" ein. Foto: Peter Sommerfeld

K langinstallation „Temple of Sound“ in Rappottenstein geht in die zweite Saison.

„Kommen Sie! Verweilen Sie! Lauschen Sie!“ Mit diesen Worten geht der „Temple of Sound“ in Rappottenstein in seine zweite Saison. Die im Vorjahr gestartete Klanginstallation unter der künstlerischen Leitung von Komponist Günther Rabl präsentiert dabei ein komplett neues Programm mit 43 Werken der elektroakustischen Musik aus acht Jahrzehnten. Die Eröffnung übernahm Rabl am 3. Juni gemeinsam mit Bürgermeister Josef Wagner. Rabls Komposition „Farewell Tempered Piano“ läutete den Start ein. Danach wurde auf das reguläre Programm umgeschaltet. Dieses wird nun 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die umgebaute Fabrikhalle der Firma Jungwirth mit den abenteuerlichsten Klängen erfüllen. Mit dabei im neuen Programm sind Werke von Komponisten aus aller Welt, aber auch vielen Österreichern. Alle 24 Stunden beginnt das Programm wieder von vorne. Bis zum 30. September soll der „Temple of Sound“ für Besucher kostenfrei und rund um die Uhr geöffnet sein. Ob die erfreulichen Zahlen von über 1.200 Gästen im Vorjahr noch übertroffen werden kann?