Festival auf Burgruine widmet sich heuer dem Thema „Verbotene Liebe“

Freudvoller Fixpunkt für Liebhaber mittelalterlicher Hochkultur ist das Festival Klangraum Dobra auf der Burgruine Dobra, zu dem am kommenden Wochenende wieder viele Besucher erwartet werden. „Die Idee für das heurige Klangraum Dobra war, für alle drei Abende auf nur eine berühmte Quelle für unsere Erzählungen zurückzugreifen, auf ,Le Morte d'Arthur' von Sir Thomas Malory aus dem Jahr 1485. Im Mittelpunkt steht immer die ,Verbotene Liebe'“, so Festivalleiter Thomas Bieber. Die Affären von Uther und Igraine, Artus und Morgause, Guinevere und Lancelot sind allerdings nur drei aus einem reichen Fundus an unkonventionellen Liebesgeschichten, die in der Artussage erzählt werden. „Spannend daran ist, dass sich im 15. Jahrhundert neben der Vorstellung von der Ehe als ordnende Instanz auch die Idee von der romantischen Liebe als Basis für die Ehe durchsetzt“, so Bieber.

Das Festival beginnt am Freitag mit „Liebe macht blind“, erzählt von Chris Pichler. Am Samstag widmet sich Karl Markovics dem „Fluch der verbotenen Liebe“ und am Sonntag erzählt Max Simonischek „Die Frau des Königs“.

Auch heuer gibt es mittelalterliche Musik vom Ensemble Rumorum auf historischen Instrumenten. „Die meisten Lieder haben deshalb überlebt, weil sie von Geistlichen und Predigern niedergeschrieben wurden. Sie waren eine der wenigen, die zur damaligen Zeit schreiben konnten“, weiß Bieber. www.klangraum.at