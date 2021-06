Marco Paolaccis Idee, junge Waldviertler Musikertalente zu einem gemeinsamen Konzert in der Stiftskirche einzuladen, fand am späten Samstagnachmittag ihre Verwirklichung.

Der Stiftskapellmeister selbst und fünf tüchtige Organisten gestalteten ein außergewöhnliches Konzert an der barocken Orgel von Johann Ignaz Egedacher, zu dem der Gastgeber Paolacci herzlich willkommen hieß. Das Programm war eine gelungene Mischung aus gewaltigem Orgelklang in Toccaten von Muffat, Frescobaldi und Froberger mit kurzen fröhlichen Caprici samt Sondereffekten wie dem Kuckuck.

Daniel Freistetter gab eine Improvisation über das Lied „Allein Gott in der Höh sei Ehr“, erst lebhaft und heiter, dann breit und dunkel, zuletzt kräftig und feierlich, einfach schön. Allen fünf Gästen war gemeinsam, dass sie am Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten studieren oder studiert haben.

Theresa Allinger sammelte erste musikalische Erfahrungen in der Musikschule Ottenschlag, studiert Orgel bei Marco Paolacci in St. Pölten, Musikerziehung und Deutsch für das Lehramt in Wien. Auch David Göls , Medizinstudent in Linz, der mittlerweile in Stift Zwettl Teilaufgaben von Erich Klopf erfüllt, ist Orgelschüler bei Marco am Konservatorium.

Daniel Freistetter , mit musikalischer Bildung an der Musikschule Ottenschlag, studiert Orgel an der Uni Wien und ist als Organist am Stift Göttweig tätig. Auch Andreas Schweiger erhielt ersten Musikunterricht in Ottenschlag. Seine kirchenmusikalische Ausbildung in St. Pölten setzt er nun an der Uni Wien fort. Und Kristian Müller spielte schon früh die Wochentagsmessen in Moorbad Harbach. Er studierte Religionspädagogik und Kirchenmusik in St. Pölten. Eine beeindruckend tüchtige Gruppe!