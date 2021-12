Bezirk Zwettl hinkt bei Corona-Impfungen hinterher

Nicht gut schneidet der Bezirk Zwettl im Landesvergleich hinsichtlich seiner Coronavirus-Impfquote ab: Etwa 65 Prozent der gut 41.800 Einwohner gelten aktuell als „vollimmunisiert“, das ist niederösterreichweit der fünftschlechteste Wert. 68 Prozent haben immerhin den „Erststich“ und rund 23 Prozent auch schon eine dritte Impfung. Damit liegt der Bezirk in allen diesen Bereichen deutlich unter Landesschnitt.

Spitzenreiter ist innerhalb des Bezirkes die Stadt Allentsteig mit rund 76 Prozent Vollimmunisierten und rund 30 Prozent, die bereits zum dritten Mal geimpft wurden. Ein Kriterium für die guten Zahlen ist das vergleichsweise hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung, erklärt ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner: „Die Impfbereitschaft der Älteren ist generell höher. Wir haben auch versucht, bestmöglich zu informieren und hatten bereits drei Mal den Impfbus vor Ort.“

Weiters im Spitzenfeld liegt Schwarzenau mit rund 72 Prozent Vollimmunisierten. „Den Schwarzenauern sind die Zahlen der Intensivstationen bewusst und dass der Großteil dort ungeimpft ist“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Karl Elsigan. Generell bemerke er ein großes Verantwortungsbewusstsein in seinen Reihen.

Auch in Gutenbrunn sind bereits rund 71 Prozent vollständig immunisiert. Das freut SPÖ-Bürgermeisterin Adelheid Ebner: „Wir sind nach wie vor eine moderne Gemeinde. Unsere Bevölkerung sieht, dass die Impfung der Weg aus der Krise ist, an der nichts vorbei geht.“ So haben bereits etliche Eltern in der Gemeinde ihre Kinder impfen lassen.

Arbesbach auf letzten Platz

Das Schlusslicht im Zwettler Bezirk ist die Gemeinde Arbesbach mit einem Anteil von „nur“ rund 51 Prozent Vollimmunisierten. Nur in drei weiteren Gemeinden in Niederösterreich ließen sich bisher weniger Menschen gegen Covid-19 impfen. Schon vor Corona gab es eine impfkritische Masse, erklärt ÖVP-Bürgermeister Martin Frühwirth: „Die gibt es nach wie vor. Man kann das mit Corona aber nicht vergleichen.“ Obwohl am 29. Dezember bereits zum vierten Mal der Impfbus in der Gemeinde Halt macht, gibt es einen hartnäckigen Kern, der mit Argumenten nicht mehr erreichbar ist, sagt Frühwirth: „Wir weisen seitens der Gemeinde auf die Vorzüge der Impfung hin und unterstützen seit Beginn der Pandemie, wo es geht.“ Darüber hinaus gibt es viele Genesene, die mit einer Impfung noch zuwarten, spekuliert der Bürgermeister.

Wenige Impfungen, viele Ansteckungen

Für Bezirkshauptmann Michael Widermann ist die Impfquote im Bezirk Zwettl „nicht gut und auch nicht ausreichend“, sagt er im NÖN-Gespräch. So korrespondieren hohe Ansteckungszahlen mit einer niedrigen Impfquote: „Das ist bundesweit, aber auch bei uns im Bezirk zu beobachten“, sagt Widermann.

Obwohl die Ansteckungen vergangene Woche leicht zurückgegangen sind, ist der Bezirk Zwettl bei der 7-Tages-Inzidenz mit 921 vor Redaktionsschluss weiter niederösterreichweit auf Platz eins.

Omikron-Verdacht im Bezirk

Vergangene Woche vermeldete das Land einen Omikron-Verdachtsfall im Bezirk: Eine Person, die am 1. Dezember aus Südafrika eingereist ist, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Betroffene habe leichte Symptome. Die Probe wird nun sequenziert, ein Ergebnis stand bis Redaktionsschluss aus.