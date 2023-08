20.000 Euro-Fernrohr in Sternwarte Orion in Martinsberg errichtet

Fast 60 Jahre war das bisherige Fernrohr in der Sternwarte im Dienst. Es entsprach nicht mehr den Anforderungen und wird nun in einer Dauerausstellung im AZM (Astronomisches Zentrum Martinsberg) präsentiert. Das neue Gerät, ein Celestron 14 ist im Amateurbereich weit verbreitet und kommt bei vielen Volkssternwarten in Europa zum Einsatz.

Mit einer 35 cm Öffnung und einem neuen Spiegel wird den Astronomen ein helles, klares Bild zu den Sternen geboten. Eine elektronische Steuerung und eine robuste Montierung sorgen dafür, dass das Gerät von den Vereinsmitgliedern, Interessenten und Besuchern wahrscheinlich 20 Jahre lang wartungsfrei genutzt werden kann.

99 Prozent der Befragten waren für Modernisierung

Im Winter 2022/23 wurde eine Befragung über die Modernisierung der Sternwarte unter den Mitgliedern des Vereins durchgeführt. Über 50 Prozent nahmen an der Umfrage teil, und 99 Prozent der Teilnehmer stimmten zu. Mit Unterstützung der Marktgemeinde Martinsberg wurde ein Förderantrag beim Land Niederösterreich eingebracht. Der Fonds für Wissenschaft und Forschung sagte eine entsprechende Beihilfe zu. Eine erhebliche Spende und die vorhandenen Mittel des Vereins ermöglichten das Projekt mit Kosten in der Höhe von rund 20.000 Euro.

Plan für 2024: Renovierung des Gebäudes

Obmann Michael Jäger, seine Stellvertreter Brigitte Wagner, Peter Schmutzenhofer und Christian Mühlbacher sowie Webmaster Gerald Wagner freuen sich über die Umsetzung, die schneller als geplant durchgeführt werden konnte. In einer zweiten Etappe soll im nächsten Jahr das Gebäude der Volkssternwarte Orion renoviert werden.