Musisch kreative Zwettler Zeitgenossen erinnerten am Sonntag, 30. September, in „Klassik um 5“ an das Werk ihrer prominenten Vorfahren. Dieses Konzert in der Aula der Sportmittelschule fand bei den zahlreichen Besuchern viel Anklang.

Mit „Plaisir dámour“ – „über der Liebe Freud und Leid“ – von Viktor Adolf (1928-1983), dem Lehrer und Musiker in Stift Zwettl, eröffneten Mitglieder der Zwettler Vocalisten das Konzert. Joachim Adolf war dann der Erste, der aus dem Leben seines Vaters Viktor Adolf erzählte. Und er kündete den Konzertbesuchern auch gleich „Hausmusik als Vergnügen dieses Nachmittags“ an. Als Joachim mit Christina Kramer noch das „Rauchfangkehrerlied“ sang, baute er damit die Brücke zum nächsten Programmpunkt.

Der Musikwissenschaftler Imre Mezö (1932 in SO-Ungarn geboren) schuf für Violinschüler zahlreiche Variationen dieses Liedes vom heiratslustigen Rauchfangkehrer.

Tochter Katalin, die ihren Schülern die Liebe zum Spiel der Geige vermittelt, stellte ihren Vater vor. In wechselnden Besetzungen bot sie mit ihren Schülern kleine Ausschnitte aus seinen Werken. Imre Mezö und seine Frau Edit Hambalkó zählten zu den besonders aufmerksamen Zuhörern. Mezö bearbeitete auch ungarische Volkslieder, Katja Hietler und Mama Lena präsentierten die Melodien mit ihrem herrlichen Klavierspiel.

Sehr persönlicher Musiknachmittag

Der Lehrer und u. a. sehr erfolgreiche künstlerische Leiter des Wiener Schubertbundes, Adolf Kirchl (1858-1936), liebte das Waldviertel. Er besaß im Zwettler Villenviertel ein Haus mit Komponierhäuschen im Garten. Seine Enkelin Liesbeth Haddad-Kirchl, die nunmehrige Besitzerin des Hauses, brachte sich mit der Lesung eigener Gedichte und Kurzgeschichten in das Programm ein.

Die Musiklehrerin und aktive Instrumentalistin Anna Maria Yvon erinnerte mit vier kleinen Tänzchen auf der Blockflöte an ihren Onkel Augustin Kubizek (1918-2009). Er hatte ihr als Vierjährige diese dekorativen, flotten Stücke gewidmet.

Lehrer und Organist in Stift Wilhering war Gabi Kramer-Webingers Großvater Julius Webinger (1887-1959). Sie hatte dessen Lied „Bienen summen“ zum Programm beigesteuert, eine Komposition, die ihrem Vater gewidmet war. Einschmeichelnd eine Serenade für Violine und Klavier. Im „Böhmerwaldlied“, das Webinger einer Schwester von Gabi gewidmet hatte, kam die Sehnsucht des Heimatvertriebenen nach der „alten“ Heimat zum Ausdruck.

Ein etwas längerer, aber sehr persönlich gestalteter Musiknachmittag mit Einblicken in die Familiengeschichte bekannter Zwettler.