Laut Feuerwehr hatte ein Arbeiter seinen Klein-Lkw am Areal beim Brühlteich kurz abgestellt. Aus noch ungeklärter Ursache machte sich das Gefährt auf dem abschüssigen Gelände selbstständig und rollte in den Teich. Nur das Autodach war zu sehen.

Die Floriani sicherten das Fahrzeug mit einem Seil vor einem weiteren Absinken und konnten es danach mit einer Seilwinde an Land ziehen.

Der Klein-Lkw erlitt durch das unfreiwillige Bad Schaden – wie hoch dieser sein wird, ist noch offen und wird derzeit in einer Werkstatt eruiert.

Die Feuerwehrmitglieder konnten nach etwas über einer Stunde diesen Einsatz, bei dem niemand verletzt worden ist, beenden.