Die Schrecken des Anschlags am 11. September vor 20 Jahren in New York erlebte auch Franz Wallner aus Klein Wetzles. Er übersiedelte 2001 als Aushilfslehrer für ein Jahr nach Amerika und unterrichtete dort in einer High School in der Bronx Mathematik.

Franz Wallner war an 9/11 als Aushilfslehrer in New York tätig. privat

„Ich hatte an diesem Tag ein Seminar, das natürlich unterbrochen wurde. Wir waren fünf Kilometer vom World Trade Center entfernt und konnten die Rauchwolke vom Fenster aus sehen“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Die Polizei sperrte die Zugänge zu Manhattan ab, Wallner selbst musste mit seinen Kollegen an Ort und Stelle bleiben und warten. „Wir waren quasi bis in die Nacht hinein eingesperrt, ich bin erst um Mitternacht heimgekommen“, sagt er. Bis dahin verbrachte Wallner den Tag mit Telefonieren: „Mein Handy hat dauernd geklingelt, Bekannte und Familie haben sich natürlich Sorgen gemacht.“ Wegen der Aufregung schlecht geschlafen habe er an diesem Tag aber nicht: „Ich war so müde.“

Leitfaden für richtiges Antworten in der Schule

Zwei Tage lang waren er und seine Kollegen zuhause: „Wir haben die meiste Zeit davon vor dem Fernseher verbracht.“ Das Leben sei nach den Anschlägen in New York aber „sehr schnell weitergegangen, man war bemüht, in die alte Normalität zurückzufinden“, erzählt Wallner. Viele Schüler seien durch die Anschläge natürlich verstört gewesen. Mit ihnen sprachen er und seine Kollegen im Unterricht darüber: „Wir haben von der Schule sogar eine eigene Anleitung bekommen, wie wir richtig antworten können.“

Der Lehrer aus Klein Wetzles hatte Glück: Ursprünglich wäre er in einer Schule in Chelsea eingeteilt gewesen, rund 500 Meter vom World Trade Center entfernt. „Eine Kollegin von dort musste mit den Kindern aus der Schule fliehen und hat bis heute traumatische Erinnerungen“, erzählt Wallner.

Mit einem Vorurteil kann er heute aufräumen: „Natürlich haben wir viele Securitys in den High Schools. Die Bronx ist aber nicht so gefährlich, wie sie immer dargestellt wird.“

Wallner erlebte noch den Unabhängigkeitstag am 4. Juli 2002 in Amerika mit, dann flog er wieder nach Österreich. Mittlerweile hat er seine berufliche Heimat in Zwettl gefunden: Dort unterrichtet er seit elf Jahren im Poly.