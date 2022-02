Erster Comic geht in Druck

Klopapier ist so wertvoll, dass es als Luxusgeschenk gilt, wird dann aber zur Gefahr, weil es das Coronavirus überträgt: Die Zeichner Fay Linda Jussel und Manuel Medwenitsch nehmen den ersten Lockdown ordentlich aufs Korn – in ihrer allerersten Comic-Story, die sie im März 2020 auf Papier gebracht haben. Jetzt entsteht gerade Kapitel 35 – und die Zahl der Autoren ist in der Zwischenzeit gestiegen.

Eine Zeichner-Community hat sich gebildet, nachdem die Ideengeber begonnen haben, Bekannte zum Mitmachen zu bewegen. Mit ihnen werden stets neue Geschichten geflochten. „Wir haben um die 30 Leute, die mitmachen. Manche davon haben nur einmal gezeichnet“, schildert der Wiener Medwenitsch. „Der harte Kern sind acht Leute“, ergänzt Jussel, die in Klein Wetzles wohnt. Die Zwei sind seit ihrer Schulzeit in Wien Freunde und haben im Lockdown begonnen, sich zum Zeitvertreib Briefe mit Bildgeschichten zuzuschicken. Das hat sich allerdings irgendwann aufgehört, weil die jeweilige Antwort zu lange auf sich warten ließ. Also griffen sie auf Social Media zurück.

Und es stellte sich heraus, dass es ein gutes Werkzeug ist, um mehrere kreative Köpfe zusammenzubringen. Das funktioniert in der Praxis so: Jemand beginnt die Story, indem die erste Zeichnung in einer „Signal“-Gruppe namens „Comic-20“ durchgeschickt wird. Möchte jemand dies mit der nächsten Szene fortsetzen, meldet er oder sie sich mit: „Ich antworte!“ – oder Ähnlichem.

Das bringt Vielfalt: Die (nicht jugendfreien) Comics sind lustig, schräg, haben unerwartbare Wendungen und sind – á la „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ – durchaus tabulos. Sie brechen Klischees und Geschlechteridentitäten auf, nehmen die Politik auf die Schaufel, knüpfen an die Popkultur und an Trash-TV. Die Schauplätze wechseln: mal in Gramatneusiedl, mal im Waldviertel – und sogar eine NÖN Zwettl-Titelseite wurde schon gezeichnet. „Wenn es zu absurd wird, wird das Kapitel beendet und ein neues begonnen“, erklärt Jussel.

„Diese Comicseite hat Werbeplatzierungen“

Manchmal beteiligen sich Kinder: Sie erfahren aber nur einen Teil der Geschichte oder die grobe Handlung – oder sie zeichnen eine Werbeeinschaltung. „Irgendwann habe ich mal dazugeschrieben: Diese Comicseite hat Werbeplatzierungen“, lacht die 36-jährige, zweifache Mutter.

Das individuelle Können ist keine Bedingung, Spaß muss es machen: „Viele machen mit, die gar nicht zeichnen können oder ganz vereinfacht zeichnen“, erklärt Jussel. „Hauptsache, man kann es lesen. Es geht nicht darum, dass es perfekt ausschaut“, ergänzt sie. „Die einzige Vorgabe ist, dass es Hochformat sein muss, denn die meisten schauen sich’s am Handy an“, fügt der 35-jährige Medwenitsch hinzu.

Die Comics werden nämlich seit 2020 auf Facebook und Instagram veröffentlicht – und jetzt bereiten die zwei Gründer das erste gedruckte Comic-Heft (100 Stück im A4-Format) vor. Die letzten Vorarbeiten dazu haben sie erst in der vorigen Woche vorgenommen.

Die Comic-Hefte werden ab 1. März in der Buchhandlung Grohmann (Zwettl) verkauft. „Und mit den Einnahmen von Kapitel eins drucken wir dann Kapitel zwei“, erläutert Jussel. Die Zahl in dem Namen „Comic-20“ ist übrigens nicht nur der Verweis auf das Gründungsjahr 2020, sondern auch auf „Covid-19“. Und: Jeder ist willkommen, mit zu zeichnen. Man muss sich nur via Facebook oder Instagram bei der „Comic-20“-Gruppe melden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren