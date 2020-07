Zwei neue KLAR! Mitarbeiter gibt es in der ASTEG- Region. Sie sollen dafür sorgen, damit die mit Klimakapriolen und Naturereignissen einhergehenden Chancen und Risken gut gehandelt werden.

Mit Martin Schrammel kommt ein gelernter Raumordner und Geograf zum Themenbereich Klimawandelanpassung ins Team. Den Kontakt zur Bevölkerung und den intensiven Kontakt zu Kindern hat Claudia Stain bereits im UnterWasserReich jahrelang erfolgreich umgesetzt. Nun wird sie den Bereich Zukunftsraum und Schulen intensiv bearbeiten. „Gerade bei Kindern und Jugendlichen können die wichtigsten Weichen gestellt werden um unseren Lebensraum für die nächsten Generationen zu sichern und zu erhalten“, sagt sie.

Das KLAR!-Programm entwickelt und begleitet Maßnahmen zur Anpassung an den beginnenden Klimawandel und die Veränderungen in der Region und deren Bevölkerung. So wird auch das Thema Alltagsradfahren ein wichtiger Aufgabenbereich sein. Auf die neuen Mitarbeiter kommen viele Aufgaben zu, betreffend Trockenheit, Feldfrüchte, Waldsituation, Mobilität oder Bewusstseinsbildung. Als Ansprechpartner stehen beide ab sofort unter der 02843 / 26135 zur Verfügung.

Die Kleinregionen ASTEG und Zukunftsraum Thayaland arbeiten dabei eng zusammen. „Wir setzen auf die Chancen in der Region, dafür haben wir uns entschieden beim Programm mitzutun, um auf Veränderungen rechtzeitig zu reagieren“, sagt Obmann Karl Elsigan.