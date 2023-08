Ändert die Hitze das Urlaubsverhalten der Zwettler?

Der Klimawandel ist längst kein neues Thema mehr. So starke Ausprägungen wie im heurigen Jahr erlebte die Erde aber überhaupt noch nie. Der Juli galt als heißester der Messgeschichte. Im Süden Europas überschlugen sich die Hitzerekorde, und Waldbrände wüteten etwa auf Rhodos. Aber wirken sich diese Umstände auch auf das Urlaubsverhalten der Waldviertler aus? Wird gar der Süden Europas schon in naher Zukunft als Urlaubsort unattraktiv?

Die Zwettler Reisebüroleiterin Nikola Kerschbaum glaubt jedenfalls nicht daran: „Den Urlaub am Meer wird so schnell nichts von der Spitze bei den Urlaubern vertreiben.“ Niemand würde nur aus Angst vor einer Hitzewelle plötzlich vom Süden Europas nach Norwegen etc. umschwenken. „Das sind halt doch komplett andere Urlaubserfahrungen. Im Süden stehen eben die Erholung, der Strand und das Wasser im Vordergrund“, meint Kerschbaum. Daran würden auch die Temperaturen so schnell nichts ändern.

Waldbrände auf Rhodos könnten abschrecken

Dass sich das Buchungsverhalten durch die Hitzerekorde verändert, könne man laut Kerschbaum erste nächstes Jahr beurteilen. „Die Hauptbuchungszeit ist bei uns erst im Winter“, erklärt die Reisebüroleiterin. Extremsituationen, wie sie heuer die großen Waldbrände auf Rhodos auslösten, könnten dann natürlich abschreckend wirken. „Zumindest in den Beratungsgesprächen wird das Klima in Zukunft wahrscheinlich schon ein häufigeres Thema werden“, sagt Kerschbaum. Bei Urlaubsberatungen für Kalifornien sei etwa die Waldbrandgefahr bei Nikola Kerschbaum immer wieder zur Sprache gekommen. Die Reise-Expertin vermutet, dass das Thema auch bei Griechenland-Urlauben nun öfter auftauchen könnte.

Sind Temperaturen jenseits der 40 Grad die neue Norm?

„Die Buchungszahlen werden sich aber allein deshalb vorerst nicht drastisch verändern“, meint sie. Wenn, dann würden die Veränderungen graduell über die kommenden Jahre passieren. Es hängt eben alles davon ab, ob der Sommer 2024 wieder diese Extremtemperaturen mit sich bringt und Temperaturen jenseits der 40 Grad in manchen Regionen nun die Norm sind.

Für Menschen, die sich trotzdem um neue, „kühlere“ Urlaubsländer umschauen, sieht Kerschbaum viel Potenzial in den Azoren. Die Inselkette im Atlantik sei von kühleren Temperaturen im Vergleich zum Mittelmeer gezeichnet und könnte in den Zeiten des Klimawandels zum neuen Hotspot für europäische Strandurlauber werden. „Problematisch ist dabei momentan nur, dass es keine einfachen Flugverbindungen von Österreich aus gibt, und die Inseln nur mit Umsteigen erreichbar sind.“ Falls sich im kommenden Jahr aber tatsächlich vermehrt Menschen auf die Suche nach neuen Urlaubsorten machen, könnten auch Fluglinien und Reiseveranstalter umschwenken. „Vielleicht vermehren sich dann die Angebote für Menschen, die die Hitze meiden wollen“, sagt Kerschbaum.

Trend zu Urlaub im Waldviertel steigt

Ich gleicher Hinsicht kann vielleicht auch das Waldviertel als Urlaubsdestination im eigenen Land punkten. Der Trend dazu gehe laut Kerschbaum nämlich stetig nach oben. In Zwettl gibt es den Vorteil des angenehmen Klimas, wodurch auch Touristen angezogen werden. Beispielsweisekommen an den Wochenenden viele Wiener ins Waldviertel, um hier die Natur zu genießen. Monika Prinz vom Tourismusbüro Zwettl erklärt: „Wir steigern die Nächtigungszahlen bei uns konsequent und haben auch für alle etwas zu bieten.“ Im Bezirk gibt es die verschiedensten Übernachtungsmöglichkeiten, die von den Stadtlofts in Zwettl bis zu den Schlaffässern in Kleinschönau reichen, wie man im Gästezimmerverzeichnis der Zwettl Website nachlesen kann. Ein besonderer Hotspot ist das Zisterzienser Stift Zwettl, da man dort auch besonders schön wandern und die Natur dabei bestaunen kann.

Da das Wandern außerdem für alle was ist, ist es momentan sowieso stark im Trend. Ebenso das Radfahren, das vor allem nach dem Beginn des Trends zum E-Bike einen Aufschwung erlebt hatte, weil es so natürlich auch für viel mehr Menschen möglich wurde. „Ein weiterer Tourismusmagnet ist der Ottensteiner Stausee, da er eine wahre Naturschönheit ist, und außerdem ist es gratis, einen Sprung hineinzuwagen“, betont Prinz.

Noch keine Veränderung beim Buchungsverhalten

Dass der Klimawandel, wenn, dann nur langfristige Veränderungen mit sich bringt, bestätigt auch Petra Wurz-Frank, Geschäftsführerin von Frank-Reisen: „Derzeit sehen wir keine Veränderungen beim Buchungsverhalten. Die Kunden reagieren nur auf kurzfristige, akute Situationen in der gewünschten Destination.“ Tendenziell sind Autoreisen rückläufig, der Trend geht eindeutig in Richtung Flugreisen. Als Grund sieht Wurz-Frank die stabilere Wettersituation in den Zielländern. Wegen der Nachfrage ändert sich das Angebot bei Frank-Reisen nicht. „Wir möchten ein breites Spektrum anbieten, um den Kundenwünschen gerecht zu werden.“