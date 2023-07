Zwettler Bier: Gerstenanbau geht neue Wege

Im Hochsommer steht im Waldviertel jedes Jahr traditionell die Gerstenernte an. Gerade für zwei regionale Betriebe, die Zwettler Brauerei und die Bäckerei Kasses, ist diese ein wichtiger Grundstock für die Produktion des gesamten Jahres. Anlässlich des besonderen Ereignisses lud die Brauerei zur Besichtigung des Ernteprozesses ein und machte auf die aktuellen Entwicklungen aufmerksam.

Aufgrund des Klimawandels und damit einhergehender längerer Trockenperioden und zunehmender Hitze hat sich die Art der angebauten Gerste nämlich gewandelt: Wurde früher mehrheitlich Sommerbraugerste für das Bierbrauen eingesetzt, wird nunmehr auf einen gesunden Mix zwischen Sommerbrau- und Winterbraugerste gesetzt. Heuer werden erstmals 40 % Winterbraugerste und 60 % Sommerbraugerste angebaut.

Winterbraugerste nutzt Feuchtigkeit der kühleren Monate

Die bereits im Herbst des Vorjahres ausgesäte Winterbraugerste profitiert von der Feuchtigkeit in den kühleren Monaten - wohingegen die erst zwischen Februar und April ausgesäte Sommerbraugerste von Wetterextremen wie Hitze und Trockenheit beeinflusst wird und dadurch zunehmend nicht die für den Brauvorgang notwendigen Proteinwerte ausbilden kann. Daher setzen Brauereien verstärkt beide Varianten ein. Heinz Wasner, Braumeister bei Zwettler: „Früher haben wir 20 % Winterbrau- und 80 % Sommerbraugerste eingesetzt - nun geht die Tendenz immer stärker in Richtung noch mehr Winterbraugerste. Sie steht dank der Züchtungserfolge in ihrer Braufähigkeit der Sommerbraugerste zwischenzeitig um nichts nach.“

Braumeister Heinz Wasner am Mikrofon bei der Erntebesichtigung direkt am Feld. Foto: Privatbrauerei Zwettl, © Philipp Lipiarski / www.lipia

Für den Gerstenanbau kooperiert die Zwettler Brauerei mit der Erzeugergemeinschaft „Edelkorn“. Die Zusammenarbeit zeigt vor, wie regionale Wertschöpfung funktioniert. Auf 500 Hektar bauen 130 Mitgliedsbetriebe von Edelkorn im Bezirk Waidhofen Braugerste exklusiv für die Brauerei Zwettl und für die zum Unternehmensverbund gehörende Bierwerkstatt Weitra an. Zwettler verarbeitet jährlich rund 2.500 Tonnen dieser regionalen Braugerste. Grundlage dafür sind langjährige Vereinbarungen mit fixen Abnahmegarantien und der Zahlung eines „freiwilligen Waldviertel-Bonus“ an die beteiligten Landwirte. „Wir kooperieren seit mehr als 20 Jahren mit Edelkorn und haben seither rund 40 Millionen Kilogramm regionale Gerste verarbeitet“, betont Brauerei-Inhaber Karl Schwarz.

Das Waldviertel zählt dabei laut Brauerei aufgrund der klimatischen Bedingungen zu den relevantesten Anbaugebieten des Landes. Gleichzeitig ist die Region dadurch eines der südlichsten Gebiete weltweit in denen Sommerbraugerste angebaut werden kann. Die Voraussetzungen im heurigen Jahr seien durch die großen Regenmengen im Frühjahr besonders gut gewesen. „In den letzten so wichtigen Wochen vor der Ernte fehlt uns allerdings der Niederschlag“, erklärt Barbara Widner, Obfrau der Erzeugergemeinschaft Edelkorn. Welche Auswirkungen das auf Qualität und Menge der Ernte haben wird, lässt sich noch nicht sagen.

„Bier ist flüssiges Brot“

Qualitativer Gerste bestimmt nicht nur den Geschmack vom Bier, auch das Brot braucht bekanntlich gute Zutaten. Die Slow-Bäckerei Kasses aus Thaya lud nach dem Besuch der Gerstenernte zum Brot-Back-Kurs in die traditionelle Bäckerei. Lena und Laura Kasses, die das Unternehmen seit 2021 in vierter Generation im Duo führen, wissen: „Bier ist flüssiges Brot.“ Bäcker wie auch Brauer sind auf Malz, hergestellt aus Gerste, angewiesen: Sie gibt dem Brot wie dem Bier Farbe und Aroma.

Die Bäckerei Kasses verarbeitet pro Jahr rund 300.000 Kilogramm Mehl zu 135 verschiedenen Brotsorten und Gebäck-Variationen. Der benötigte Roggen wird zur Gänze aus dem Waldviertel bezogen und auch der Weizen ist ein „Niederösterreicher“. Alte Roggen- und Weizensorten wie zum Beispiel Waldstaudenroggen, Champagnerroggen, Gebirgsroggen und Schwarzer Emmer werden auf rund 8 ha selbst angebaut.

In der Bäckerei Kasses wurde im Anschluss an die Feldbesichtigung zum Brot-Back-Kurs geladen. Foto: Privatbrauerei Zwettl, © Philipp Lipiarski / www.lipia

„Alle unsere traditionellen Sorten wurzeln bis zu einem Meter tief und sind daher besser an das zunehmend heiße und trockene Klima angepasst. Wenn es heiß ist, bauen diese Sorten durch den so entstehenden Stress Enzyme auf, die wiederum eine hervorragende Bioverfügbarkeit für den menschlichen Körper aufweisen, sprich gesund und leicht verdaulich sind,“ so die Bäckermeisterinnen.

Dass diese Sorten einen geringeren Ertrag als „moderne“ abliefern, nimmt die Familie Kasses „gerne in Kauf.“ Die Güte der Produkte zeigt sich auch in der Liste der Abnehmer, die sich wie das „Who-is-who“ der heimischen Spitzen-Gastronomie liest: Neben dem „Steirereck“ setzen auch der „Taubenkobel“ im Burgenland, das „Schwarze Kameel“ und das „Fabios“ in der Wiener Innenstadt auf Kasses als Lieferant. Konsumenten können die Spezialitäten in der Filiale in Thaya und auf Märkten in Wien sowie in Delikatessenläden erwerben.