Musikertreffen in Sallingstadt wurde wieder zum Hit

Am 29. März fand wieder ein klingendes Wochenteilen in Sallingstadt statt. Musiker kamen dabei von weit und breit, auch aus Gmünd. Der „Musisepp“ Josef Krapfenbauer organisiert im Dorfwirtshaus seit 2014 jeden letzten Mittwoch im Monat das Musikantentreff. „Das Treffen ist immer sehr gut besucht, und es kommen meist an die 15 bis 20 Musiker, um gemeinsam zu musizieren“, erzählt der Organisator. Für die Verpflegung der Musiker sorgt die Wirtin. Als Besonderheit wird als Hausbier das Windhof Bräu angeboten.

Manche Musiker reisen aus weit entfernten Orten an, so konnte Krapfenbauer auch schon Teilnehmer aus Guglwald (Oberösterreich) und sogar Güssing begrüßen. Auch neue Musiker wurden nach wie vor dazustoßen. Die jüngste Teilnehmerin ist erst zehn Jahre alt, die älteste 90.

Einmal jährlich gibt es zudem im Veranstaltungssaal in Schweiggers ein großes Volksmusikertreffen, wo nicht nur zahlreiche Musiker, sondern auch sehr viele Zuhörer kommen.

