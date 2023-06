Die Mohnwirtin aus Armschlag kocht

1997 wurde der Waldviertler Graumohn als „geschützte Ursprungsbezeichnung“ registriert. Es ist dies die höchste Auszeichnung für ein Lebensmittel in der EU. Alle Erzeugungsschritte vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt müssen im Waldviertel erfolgen. Die wunderbaren Eigenschaften des Graumohns – mild & fein im Geschmack – und des Weißmohns mit zartem nussigem Aroma machen die Gerichte zu einem besonderen Geschmackserlebnis.

Zubereitung einer Speise aus dem Mohn-Kochbuch

Mit 46 Lieblingsrezepten – süß und pikant – präsentiert Rosemarie Neuwiesinger ihre Klassiker aus dem Mohnwirtshaus im kürzlich veröffentlichten Kochbuch „Die Mohnwirtin kocht“. Eine Speise daraus bereitete sie nun für ein NÖN-Fotoshooting zu: Erdbeer-Topfenknödel mit Graumohn auf Erdbeerspiegel. Warum hat sie gerade dieses Rezept ausgesucht? „Weil jetzt Erdbeeren-Zeit ist – die Erdbeeren stammen von Stift Zwettl – und der Mohn gut dazu passt“.

Zubereitung: Butter schaumig rühren, Ei, Grieß, Mehl und Topfen beigeben und gut verrühren. Etwas Zitronenschale und Salz dazugeben. Den Teig ca. 45 Minuten rasten lassen und anschließend zu einer Rolle formen, in Scheiben schneiden und flachdrücken. Den Teig mit jeweils einer Erdbeere befüllen und zu Knödeln formen. In Salzwasser je nach Größe ca. 15 Minuten leicht köcheln lassen, bis die Knödel an der Oberfläche schwimmen. Für die Soße Erdbeeren mit Zucker pürieren, mit Zitronensaft und Vanillezucker abschmecken. Mohn mit Staubzucker gut vermischen, die Knödel darin wälzen und auf Erdbeerspiegel anrichten.

Der weite Weg zum Kochbuch

Wie kam es zum Mohnkochbuch? Rosemarie Neuwiesinger erzählt: „Schon seit einigen Jahren kreisen die Ideen rund um ein eigenes Kochbuch in meinem Kopf herum. Viele unserer Stammgäste haben bereits danach gefragt, und seitdem ich immer wieder im ORF als Fernsehköchin in einer Vorabendsendung zu Gast sein darf, ist das Interesse an meinen Rezepten stetig gewachsen“. Während der Winterpause wurde dann beschlossen, das Kochbuch zu realisieren. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete Tochter Franziska, die die Idee zum Kochbuch vorangetrieben, umgesetzt und letztendlich verwirklicht hat.

Die Mohnwirtin weiter: „Teilweise waren Rezepte aus mündlicher Überlieferung gar nicht niedergeschrieben. Zum Teil stammen sie von meiner Schwiegermutter – einer leidenschaftlichen Wirtshausköchin – und auch von meiner Großmutter aus Böhmen. Die Mengenangaben für einen Vier-Personen-Haushalt musste ich auch erst neu ausprobieren. Gemeinsam mit meinen Köchinnen haben wir Rezept für Rezept besprochen, abgeändert und schließlich gekocht und verkostet.“

Gestaltet wurde das Buch von den „kreativen Köpfen“ Andrea Knura (Speisenfotografin) und Lilo Werbach (Grafikerin & Gestalterin). Erhältlich ist es im Onlineshop unter www.mohnamour.at oder beim Mohnwirt Neuwiesinger, 3525 Armschlag 9.