Was befand sich vor der Dreifaltigkeitssäule am Zwettler Hauptplatz? Welche Figur ist international mit "Frozen Fritz" gemeint? Was ist das haarigste Tier? Solche und ähnliche knifflige Fragen stellte Alexander Leutgeb den Teilnehmern des "Platz-Quiz". Die richtigen Antworten lauteten: Pranger, Ötzi und Fischotter.

Coronabedingt fand das Quiz nicht wie üblich im "Zum fliegenden Holländer" statt, sondern im Gastgarten des Gasthauses zur Goldenen Rose. Der Platz war gut gefüllt, 26 Teams in Gruppen mit bis zu sechs Personen rätselten mit. Nach einem kurzen Regenschauer konnte das Quiz nach der ersten Runde für zwei weitere fortgesetzt werden.

Den Sieg sicherte sich mit Abstand (26 Punkte) die Gruppe "Darknet Duck". Nach Punktegleichheit landete "Sechs ohne Christoph Haumer" (19 Punkte) nach einer Stechfrage auf Platz zwei, vor "Die 4 ?". Für alle drei Teams gab es ein kleines Bierfass der Zwettler Privatbrauerei sowie Gutscheine im Wert bis 50 Euro von der Goldenen Rose. Das nächste "Platz-Quiz" findet am 12. August statt.