„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, dieses alte Sprichwort hat nach wie vor Gültigkeit und das Sparen steht in der Weltsparwoche vom 27. bis 30. Oktober wieder im Mittelpunkt. Traditioneller Höhepunkt ist der 1924 eingeführte Weltspartag am 30. Oktober, der coronabedingt mit Einschränkungen stattfindet.

Erstmals Weltsparwoche mit Herbstferien

Erstmals finden zeitgleich die Herbstferien in den Schulen statt. „Da werden vermutlich noch mehr Kinder mit ihrem Ersparten zu uns kommen“, ist Daniel Silberbauer, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte zuversichtlich. „In unseren 40 Bankstellen gibt es übrigens schon jetzt und bis in den November hinein Geschenke. Das Sparen soll ja auch einen Anreiz haben.“ Heuer gibt es Dinkelmehl, Plüschtiere, Holzrechenschieber oder Glas-Trinkflaschen.

Dass das Sparen nach wie vor in der Bevölkerung wichtig ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Die 50.000 Kunden der Raiba Region Waldviertel Mitte besitzen 72.000 Sparbücher.

Auch bei der Waldviertler Sparkasse hat der Weltspartag Tradition. „Damit soll das Sparen schmackhaft gemacht werden und das wird mit kleinen Aufmerksamkeiten belohnt“, betont Manfred Füxl von der Waldviertler Sparkasse. Coronabedingt werden Erste Bank und Sparkassen heuer die Weltsparwochen auf sechs Wochen, genau von 19. Oktober bis 27. November, ausdehnen, um das Besucheraufkommen verteilen zu können.

Sparbuch verliert an Interesse

Der Spargedanke sei laut Füxl nach wie vor aktuell, nur haben sich die Sparformen gewandelt. Laut einer IMAS-Umfrage im Juni sei das Sparbuch kein zeitgemäßes Sparprodukt mehr.

„Neben Bausparen und Lebensversicherung reihen sich Wertpapiere vor Immobilien und Pensionsvorsorge auf dem vierten Platz ein,“ erklärt Füxl. Trotzdem haben viele ein Sparbuch:„Wir verwalten rund 96.000 Sparkonten in Buch- und Kartenform.“

Bei der Volksbank gibt es die Weltspartage von 28. bis 30. Oktober. Für die Sparer gibt es unter anderem Säfte vom Obsthof Altenriederer in Traismauer.

„Riesige Besucherströme werden heuer nicht erwartet. Zwei Drittel unserer Kunden nutzen nämlich nur noch das Online-Banking“, sagt Peter Digruber.

Geschenke auch für karitative Einrichtungen

Von 27. bis 30. Oktober läuft die Weltsparwoche bei der UniCredit Bank Austria. Verteilt werden Bienen-Bücher, Karabiner für Schlüssel oder Trinkflaschen.

„Darüber hinaus werden diese Geschenke an Kooperationspartner wie das SOS Kinderdorf sowie an lokale karitative Organisationen, Kindergärten und Schulen gespendet“, betont Mauro Maschio, Vorstand Privatkundenbank der UniCredit Bank Austria, und: „Die klassischen Sparprodukte werden weiterhin genutzt, aber die Veranlagung in Wertpapieren nimmt weiter zu.“

Gesunde Geschenke

Der Weltspartag steht bei der Hypo NÖ ganz im Zeichen der Gesundheit. Die Geschenke von niederösterreichischen Erzeugern können in den Weltsparwochen von 19. bis 30. Oktober in den Filialen abgeholt werden.