Nur noch zwei Runden stehen in den meisten Waldviertler Ligen aus. Ehe Eishockey und Volleyball die kalte Jahreszeit ordentlich einläuten, wird es bei den Kickern im Endspurt also noch einmal so richtig schön spannend. Denn noch ist von ganz unten bis hin zur Landesliga noch nicht entschieden, wer sich über den Winter auf dem „Platz an der Sonne“ wärmen darf oder wer im eiskalten Keller bleiben muss.

Waldhausen versüßt den Fußballgenießern das lange und spannende Wochenende überhaupt gleich mit zwei Derbys. Auch wenn man derzeit nur Zweiter ist, hält man, mit einem Spiel weniger, alle Trümpfe in der Hand.

Das kann auch Schweiggers von sich behaupten. Weil nun auch mindestens einer der beiden schärfsten Konkurrenten im direkten Duell Punkte verlieren wird, ist sogar eine vorzeitige Entscheidung denkbar.

Abgerechnet wird aber erst am Schluss, werden die Schweigginger sagen. Und damit in Zwettl einen Nerv treffen. Denn so schlecht wie jetzt stand der SC selbst in den Seuchensaisonen davor nicht da. Obwohl der Kader Qualität hat, wie von allen Seiten immer bestätigt wird, hat man wohl auf eines oder mehrere Stücke vom Puzzle vergessen. Der Winter bietet die letzte Chance, das ganze Teil zusammenzusetzen.