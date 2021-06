Der erste Frühschoppen mit Musik, das erste Konzert der Jeunesse und die erste große Veranstaltung im Stift Zwettl: Es war eine gute Woche für die Kultur und das gesellige Beisammensein. Mit 10. Juni warten außerdem die nächsten großen Lockerungen auf Wirtschaft und Gastronomie.

Ein leichtes Aufatmen gibt es in den Reisebüros: Griechenland, Italien, Kroatien werden wieder verstärkt gebucht. Eine Straßenumfrage der NÖN zeigt: Die Sehnsucht nach Reisen ist groß. Zu diesem Aufwärtstrend reihen sich die rückläufigen Zahlen bei den Neuinfektionen im Bezirk – zuletzt gab es über Tage hinweg keine oder nur ein bis zwei Ansteckungen. Das Impfzentrum in Groß Gerungs läuft auf Hochbetrieb.

Es ist alles angerichtet für einen Sommer wie damals. Was trotz der ausgelassenen Stimmung fehl am Platz ist, wäre Blauäugigkeit: Denn wie schnell eine Trendumkehr da sein kann, hat uns das vergangene Jahr gezeigt. Bleiben wir also vorsichtig.