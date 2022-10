Alte Modelle

Fast 1.800 Menschen aus dem Bezirk haben heuer schon über das AMS einen Arbeitsplatz gefunden, trotzdem werden noch immer laut Wirtschaftsbund mehr als 670 Mitarbeiter im Bezirk Zwettl gesucht, davon bietet das AMS 570 Jobs der regionalen Unternehmen ihren Arbeitssuchenden und überregional auf ihrer Plattform an. In jeder Branche werden Leute gesucht, um die Aufträge der Wirtschaft erfüllen zu können. Es gibt aber nur knapp unter 400 Personen in Zwettl, die keinen Job haben, da klafft schon rein rechnerisch eine Schere auf, die zu füllen notwendig ist.

Früher hatten die großen „Fabriken“ doch ihren Arbeitern Wohnraum zur Verfügung gestellt, etwa das Kabelwerk in Wien, die Glasfabrik in Altnagelberg oder auch die Textilfabriken des Waldviertels. Vielleicht müsste man hier den zukünftigen Arbeitskräften ein „Zuckerl“ anbieten, etwa Betriebskindergärten. Denn nach fähigen Leuten gesucht wird in ganz Österreich.