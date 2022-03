Alternative zu Hausbrunnen

Im Bezirk Zwettl, so wie im gesamten Waldviertel, gibt es immer weniger Regen, auch vom bekannten Schneereichtum ist nur noch in manchen Gebieten im Bezirk die Rede. Das bestätigen die Wetterstationen hier. Hitzewellen plagen nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Land- und Forstwirtschaft. Und in unseren Gärten wird verstärkt gegossen. Aber was tun, wenn der eigene Hausbrunnen schon fast erschöpft und die Regenwassertonnen des Regenmangels wegen leer geblieben sind?

Die private unerschöpfliche Heilquelle haben hier im Bezirk die wenigsten vor dem Haus. Jeder Brunnenbesitzer kennt den Aufwand mit Wasserstands- und Qualitätskontrollen, Filterwechseln und Problemen mit dem eigenen Pumpenwerk. Da tut es gut zu wissen, dass in Zukunft viele Kommunen des Bezirkes durch eine großflächige Trinkwasserversorgung abgesichert sein können, wenn sie dies wünschen.