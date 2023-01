Am falschen Ort gespart

Es darf wohl keine Verschnaufpause für Kunstschaffende aller Art geben. Zuerst müssen sie zwei Jahre über weite Strecken „arbeitslos“ daheim sitzen. Jetzt, wo sich endlich wieder etwas uneingeschränkt auf den Bühnen tun darf, schlägt die Inflationswelle zu. Auch Eintrittskarten müssen angepasst werden, damit der Künstler und die Organisatoren im Hintergrund nicht am Hungertuch nagen müssen. Ein Grund, weshalb vielerorts schon von sinkenden Besucherzahlen berichtet wird.

Auf den ersten Blick scheint es so, dass manche Menschen bei der Kultur als erstes den Sparstift ansetzen. Gerade in diesen Zeiten müssen wir uns aber wieder vor Augen führen, was uns die Kultur eigentlich wert ist und ob wir wirklich ohne leben wollen. Die Luft für die „kleinen“ Künstler oder Musiker, die unsere Landschaft erst so vielfältig machen, wird sonst immer dünner.